Formel 1 im Liveticker: Wird Lewis Hamilton heute zum 6. Mal Weltmeister?



Sechster Weltmeistertitel! Lewis Hamilton wird beim USA-GP wieder Formel-1-Champion

Lewis Hamilton macht seinen sechsten WM-Titel in der Formel 1 perfekt. Dem Briten reicht dazu im Grand Prix der USA in Austin Platz 2 hinter seinem finnischen Teamkollegen Valtteri Bottas. «Ich kann es kaum glauben», sagte Hamilton im Boxenfunk.

Für Hamilton erwies sich Platz 5 in der Startaufstellung als zu grosses Handicap, um sich den Titel mit einem Rennsieg zu holen. Der Brite stiess zwar schon zu Beginn auf Kosten von Charles Leclerc und des kurz darauf mit gebrochener Radaufhängung ausgeschiedenen Sebastian Vettel in den Ferrari an die dritte Stelle vor. Und weil er seine Fahrt im Gegensatz zu Bottas und Max Verstappen im Red Bull zum Pneuwechsel nur einmal unterbrach, lag Hamilton zwischenzeitlich sogar in Führung.

Doch der Reifenverschleiss war zu gross. Vier Runden vor Schluss musste Hamilton Bottas wieder passieren lassen. Der aus der Pole-Position gestartete Finne feierte seinen siebten Grand-Prix-Sieg, den vierten in diesem Jahr. Hinter Hamilton wurde Verstappen in seinem 100. Formel-1-Rennen Dritter.

Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi, die Fahrer des Teams Alfa Romeo, gingen zum vierten Mal in Folge leer aus. Der Finne und der Italiener belegten mit einer Runde Rückstand die Plätze 12 und 14.

Der Liveticker zum Nachlesen

