Feuer nahe der Formel-1-Rennstrecke in Dschidda: Eine meterhohe Rauch- und Flammenwolke steigt aus einem Ol-Reservoir hinauf. bild: screenshot twitter

Explosion nahe Formel-1-Rennstrecke in Saudi-Arabien – Krisensitzung einberufen

Beunruhigende Meldungen aus Saudi-Arabien. Mehrere Medien berichten, dass es nahe der Formel-1-Rennstrecke in Dschidda zu einem Anschlag gekommen sein soll.

In der Nähe der Formel 1-Rennstrecke im saudi-arabischen Dschidda ist es mehreren Medienberichten zufolge zu einer Explosion gekommen. Demnach sollen Huthi-Rebellen aus dem benachbarten Bürgerkriegsland Jemen eine Raffinerie des Ölkonzerns Aramco, gut 22 Kilometer vom Fahrerlager entfernt, zerstört haben. Über mögliche Verletzte oder gar Todesopfer ist bislang nichts bekannt.

«Wir warten auf weitere Informationen von den Behörden über den Vorfall», sagte ein Formel-1-Sprecher dem Portal motorsport.com.

Wie die «Bild» berichtet, ist der Betrieb auf der Rennstrecke, die am kommenden Sonntag Stätte des Grossen Preis von Saudi-Arabien ist, nicht eingestellt worden. Fahrer, Ingenieure und Mechaniker bewegen sich weiter frei auf dem Gelände. Ein deutlich wahrzunehmender Geruch von verbrannten Benzin soll sich jedoch über den Circuit gelegt haben.

Ähnlicher Vorfall erst vor zwei Wochen

Die britische Zeitung «The Sun» will erfahren haben, dass die kurzfristige Absage des Grand Prix zur Diskussion stehe, da die Veranstalter weitere Anschläge befürchten. Das zweite Training wurde dennoch gestartet, danach wollen sich die Teams noch einmal besprechen.

Raketen- und Drohnenangriffe der jemenitischen Miliz sind in der Region keine Seltenheit. Vor knapp zwei Wochen war eine Ölraffinerie in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad von einer Drohne angegriffen worden. Die Huthis bekannten sich dazu. Die Rebellen greifen häufig Flughäfen und Öleinrichtungen in Saudi-Arabien an, das Land ist einer der größten Ölexporteure der Welt.

Im Jemen herrscht seit 2015 Krieg zwischen den von Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen arabischen Staaten unterstützten Truppen von Präsident Abd Rabbo Mansur Hadi und den vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen. In dem Konflikt wurden nach UN-Angaben bereits rund 380.000 Menschen getötet, Millionen weitere mussten flüchten.

(t-online/sid)