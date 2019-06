Sport

Frauen-Fussball-WM

Frauen-Fussball-WM: Brasilianerin Formiga stellt Rekorde auf



1. Runde vom 9. Juni Australien – Italien 1:2 (1:0) Brasilien – Jamaika 3:0 (1:0)

Frauen-Fussball-WM: 41-jährige Brasilianerin Formiga stellt Rekorde auf

9. Juni

Zwei Rekorde für Brasiliens Formiga

An der Frauen-WM in Frankreich kamen am Pfingstsonntag Brasilien, Italien und England zu Siegen. Die 41-jährige Brasilianerin Formiga stellte zwei Rekorde auf.

Brasilien setzte sich in der Gruppe C in Grenoble ohne die angeschlagene Spielmacherin Marta gegen den WM-Neuling Jamaika dank drei Treffern von Cristiane 3:0 durch. Brasiliens Formiga avancierte dabei mit 41 Jahren und 98 Tagen zur ältesten Spielerin, die jemals an einer WM zum Einsatz kam. Die Mittelfeldspielerin bestreitet ihre siebte Weltmeisterschaft – auch das ist eine Bestmarke. (abu/sda)

8. Juni

Deutschland zittert zum Auftakt

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ist mit dem erhofften Sieg in die Weltmeisterschaft in Frankreich gestartet. Der 19-jährige Giulia Gwinn gelang am Samstagnachmittag in Rennes in der 66. Spielminute der Siegtreffer zum verdienten 1:0-Erfolg gegen China.

Vor 15'238 Zuschauern im Roahzon Park war die Mannschaft der früheren Schweizer Trainerin Martina Voss-Tecklenburg zwar dominant, vergab aber zahlreiche Tormöglichkeiten, ehe Gwinn den zweifachen Weltmeister erlöste.

7. Juni

Frankreich – Südkorea

Gastgeber Frankreich startete mit einem 4:0-Sieg gegen Südkorea in die Frauen-WM. Im Pariser Parc des Princes, in dem üblicherweise die Superstars von Paris Saint-Germain zuhause sind, dominierten die «Bleues» den 14. der Weltrangliste nach Belieben.

Unter den Augen von Premierminister Emmanuel Macron und FIFA-Präsident Gianni Infantino brachten Eugénie Le Sommer sowie zweimal die Verteidigerin Wendie Renard die Französinnen bereits vor der Pause 3:0 in Führung. Captain Amandine Henry, die bereits das 1:0 vorbereitet hatte, traf fünf Minuten vor Schluss noch zum Schlussresultat.

Die weiteren Teams in der Gruppe A sind Norwegen und Nigeria. Vor allem gegen die Skandinavierinnen dürfte der Widerstand etwas grösser werden. Die Schweiz verpasste die Qualifikation für die WM im Playoff gegen Europameister Niederlande. (sda)

