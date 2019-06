Sport

Frauen-Fussball-WM

WM-Rekord: Marta löst Miroslav Klose als Rekord-Torschütze ab



Die Spiele vom 18. Juni Italien – Brasilien 0:1 (0:0) Jamaika – Australien 1:4 (0:2)

Klose als Rekord-Torschütze abgelöst – das ist Brasiliens Superstar Marta

Mit 16 Toren bei Weltmeisterschaften gehörte der ehemalige Deutsche Nationalspieler Miroslav Klose zu den erfolgreichsten WM-Torschützen überhaupt. Doch dieser Rekord wurde am Dienstagabend übertroffen – und zwar von der Brasilianischen Spielerin Marta.

Com esse gol Marta se isolou como a maior artilheira das Copas, com 17 gols. O alemão Klose tem 16. pic.twitter.com/YDFPiwRAns — Felipe Kieling (@felipekieling) 18. Juni 2019

Mit ihrem Treffer in der 74. Minute gegen Gegner Italien gelang der sechsmaligen Weltfussballerin das insgesamt 17 Tor. Sie stellte damit einen geschlechtsübergreifenden Rekord auf. Mit einem Foulpenalty schoss sich Marta in den Fussballhimmel. Kein Wunder, war ihr Jubel nach dem erfolgreichen Schuss gross.

«Mir wäre es ohne die Hilfe meiner Teamkameradinnen und aller Mitarbeiter niemals gelungen, mit dem ewigen Rekordtorschützen der Weltmeisterschaft gleichzuziehen. Es ist schön und auch ein Ansporn. Auf jeden Fall ist es eine Motivation, wenn ich auf dem Platz stehe.» fifa.com

Bild: AP/AP

Kaum eine andere Spielerin hat den Sport so geprägt wie Marta. Die mittlerweile 33-Jährige wurde schon sechs Mal als Weltfussballerin ausgezeichnet. In 147 Länderspielen hat sie 108 Tore erzielt.

🏆 Atletas com mais gols em Copas do Mundo:



⚽️ 17 = Marta 🇧🇷

⚽️ 16 = Miroslav Klose 🇩🇪

⚽️ 15 = Ronaldo 🇧🇷

⚽️ 14 = Gerd Muller 🇩🇪

⚽️ 14 = Abby Wambach 🇺🇸

⚽️ 14 = Birgit Prinz 🇩🇪 pic.twitter.com/QTd5IgeQC6 — Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) 18. Juni 2019

2003 debütierte die Brasilianerin mit 17 Jahren in der Nationalmannschaft. Sie führte ihr Land mit vier Treffern zum Titel an der Copa America. Wenig später nahm sie auch ein erstes Mal an der Weltmeisterschaft teil und erzielte drei Tore. Noch scheiterte Brasilien aber im Viertelfinal an Schweden.

Vier Jahre nach dem Debüt gelang Marta der endgültige Durchbruch auf der Weltbühne. Sie führte Brasilien 2007 in den WM-Final, schoss im Halbfinal Topfavorit USA ab und wurde mit sieben Treffern Torschützenkönigin. Doch das goldene Ende blieb ihr verwehrt: Im Final scheiterte Brasilien an Deutschland.

«Ich bin sehr nervös, das ist wirklich absurd. Ich renne ständig auf die Toilette. Ich kann nicht anständig essen. Gott im Himmel!» fifa.com

Die Erfolge von Marta Vizeweltmeisterin (2007), Copa America (2003, 2010), Olympiasilber (2004, 2008), 6x Weltfussballerin (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2018), 1x WM-Torschützenkönigin (2007), UEFA Pokal (2004), 5x Schwedische Meisterschaft (2006, 2006, 2007, 2008, 2012), 2x Copa Libertadores (2009, 2010), 3x Torschützenkönigin in Schweden (2004, 2005, 2008).

Martas Spiel ist geprägt von ihrer Schnelligkeit. Während sie eigentlich meist als nominelle Stürmerin aufläuft, lässt sie sich gerne auch ins Mittelfeld zurückfallen und baut das Spiel auf oder weicht auf die Flügelpositionen aus. Trotz ihrer grossen Torgefahr spielt die Rekordspielerin auch Mannschaftsdienlich und brilliert als Vorlagengeberin.

(abu/ohe/sda)

