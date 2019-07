Vor dem Final der Frauen-WM – was für die USA spricht und was für die Holländerinnen

USA: Es lohnt sich, den TV am Sonntag rechtzeitig einzuschalten (Spielbeginn: 17 Uhr). Denn die Amerikanerinnen starten meist fulminant. In allen sechs WM-Spielen erzielten sie in der Startviertelstunde das Führungstor und legten damit den Grundstein zum Sieg. Irgendwie sinnbildlich für die Rolle der USA im Frauenfussball. Anders als bei den Männern zählten die Amerikanerinnen bereits früh zu den Topteams. 1991 wurden sie die ersten Weltmeisterinnen, 1999 und 2015 doppelten sie nach.

Holland: Schreiben Sie niemals die Holländerinnen ab. Sie haben an dieser WM in Frankreich in jedem Spiel in der Schlussviertelstunde getroffen – ausser im Halbfinal gegen Schweden. Dort erlöste Jackie Groenen die Holländerinnen erst in der Nachspielzeit. Das passt irgendwie: Der Frauenfussball in Holland erlebte in den letzten fünf bis zehn Jahren einen riesigen Aufschwung. 2015 qualifizierten sich die «Oranje-Leeuwinnen» erstmals für eine WM, zwei Jahre später wurden sie Europameisterinnen, jetzt stehen sie im WM-Final.