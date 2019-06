Sport

Frauen-Fussball-WM

Deutschland verliert gegen Schweden – und die Fans machen Ikea-Witze



Bild: AP

Deutschland ist raus! Im Viertelfinale der Weltmeisterschaft in Frankreich mussten sich die DFB-Kickerinnen mit 1:2 gefährlichen Schwedinnen geschlagen geben.

Das deutsche Team ging im Spiel früh in Führung: Das 1:0 erzielte Lina Magull in der 16. Spielminute nach traumhafter Chip-Vorlage von Sara Däbritz. Nur acht Minuten später glich Sofia Jakobsson aus und sorgte damit für das erste Gegentor des deutschen Teams in diesem Turnier. Auch in der zweiten Halbzeit litten beide Teams unter den heissen Temperaturen in Rennes – doch die Schwedinnen zeigten sich trotzdem kaltschnäuzig nach dem Seitenwechsel und Stina Blackstenius brachte Schweden in der 48. Minute mit 2:1 in Führung. Dabei blieb es dann auch.



Im Halbfinale treffen die Schwedinnen auf die Niederlande, die zuvor 2:0 gegen Italien gewonnen haben. Ärgerlich für Deutschland: Mit dem Einzug ins Halbfinale lösen die Schwedinnen auch das Ticket für Olympia 2020 in Tokio – Deutschland wird nicht dabei sein.

Und die deutschen Fans? Die meckerten in den sozialen Netzwerken nicht nur über die vermeintlich falsche Aufstellung von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, sondern versuchten ihre Trauer mit Ikea-Witzen und lustigen Boykottaufrufen zu unterdrücken...

War wohl nichts... Exklusiv: der Matchplan der deutschen Mannschaft! (zum selber zusammenbauen). #GERSWE pic.twitter.com/HkzQwFs2OF — WUMMS (@WummsSportshow) 29. Juni 2019

#GERSWE die IKEA-Family spielt das leider gut. — Schaltjahr (@chiquitaflanke) 29. Juni 2019

Da passiert nix mehr. Ich fahr jetzt noch schnell zu Ikea und sauf denen den Heidelbeersaft leer... #GERSWE — Cpt_Dantastic (@Cpt_Dantastic) 29. Juni 2019

Falls Schweden die deutsche Mannschaft wirklich rauswerfen sollte, erwarte ich eure zahlreichen Boykott-Aufrufe hier auf Twitter.



"Ich gehe nie mehr zu IKEA!"

"Das Wasa-Brot wird nicht mehr gekauft!"

"Volvo? Da gehe ich lieber zu Fuß!" #GERSWE #WWC2019 — Yalcin (@fehlpass) 29. Juni 2019

Ich kauf nix mehr bei Ikea 🤨

#GERSWE — Albrecht Goes (@Albrecht_Goes) 29. Juni 2019

Well, all I can say is that IKEA fielded a heck of soccer team. #FIFAWomensWorldCup #GERSWE pic.twitter.com/BTFOJOkWQM — Dr. Waitman Wade Beorn (@waitmanb) 29. Juni 2019

Im anderen Halbfinale der WM treffen Titelverteidiger USA und England aufeinander. Die Amerikanerinnen kickten Gastgeber Frankreich mit 2:1 raus, England konnte mit 3:0 gegen Norwegen gewinnen.

Sowohl die Halbfinalspiele am Dienstag und Mittwoch, als auch das Endspiel am kommenden Sonntag steigen in Lyon.

(bn)

