Mit einem Sieg oder einem torlosen Remis im Playoff-Rückspiel gegen Tschechien qualifiziert sich das Schweizer Frauen-Nationalteam für die EM 2022 in England. Die Partie beginnt um 20 Uhr.



«Auch wenn wir wissen, dass ein 0:0 reicht, werden wir auf Sieg spielen», kündigt Ramona Bachmann an, der Star des Teams. Auf ein Remis zu spekulieren, sei gefährlich. Wie die ganze Mannschaft war auch die offensive Mittelfeldspielerin nach dem 1:1 im Hinspiel enttäuscht, taten sich doch die favorisierten Schweizerinnen gegen die hart einsteigenden Tschechinnen schwer. «Aber letztlich haben wir unser Ziel erreicht und ein Tor geschossen.»



Nun fehlen 90, maximal 120 Minuten und ein Penaltyschiessen, um das grosse Ziel zu erreichen: die Teilnahme an der EM im übernächsten Sommer in England. «Es ist eine gute Ausgangslage. Und wir wissen, dass wir das spielstärkere Team sind», sagt Bachmann. Der Kunstrasen in der Stockhorn-Arena kommt der Spielweise der Schweizerinnen entgegen. Entscheidend wird aber auch der mentale Faktor sein. In Thun muss die SFV-Auswahl beweisen, dass sie dem Druck gewachsen ist, nachdem ihr in der jüngeren Vergangenheit in entscheidenden Spielen die Nerven mehrmals einen Streich gespielt haben.