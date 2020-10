Sport

Fussball-Nati

Das sind die Nati-Noten zur Niederlage gegen Spanien



Bild: keystone

Verteidigung ok, Offensive ungenügend – die Noten zur 0:1-Niederlage gegen Spanien

Nach der 0:1-Niederlage der Schweiz in der Nations League gegen Spanien: Wer hat überzeugt, wer nicht? Lesen Sie unsere Einzelkritik.

Markus Brütsch / ch media

Die Schweiz hat die Partie der Nations League in Madrid gegen Spanien 0:1 verloren. Nach der Hälfte des Pensums verbleibt sie damit mit nur einem Punkt aus drei Spielen am Tabellenende und spielt nun gegen den Abstieg. Am Dienstag trifft sie in Köln auf Deutschland.

Den einzigen Treffer der Partie erzielte der Gastgeber bereits in der 14. Minute durch Mikel Oyarzabal von Real Sociedad San Sebastian nach einem Fehler in der Schweizer Defensive. Der Sieg des Gastgebers war verdient, verzeichneten die Spanier doch ein ein klares Chancenplus. Die Schweizer zeigten eine ansprechende Leistung, taten sich aber wie so oft in der Offensive schwer. Wer sich wie geschlagen hat, siehst du in der Bildstrecke unten.

Die Nati-Noten zum Spiel gegen Spanien

