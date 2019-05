Sport

Fussball

YB-Topskorer Guillaume Hoarau singt Scharlachrot von Patent Ochsner



Du willst YB-Topskorer Guillaume Hoarau «Bärndütsch» singen hören? Voilà!

Dass Guillaume Hoarau ein musikalischer Mensch ist, ist in der Schweiz längst bekannt. So hat der Franzose beispielsweise mit der Berner Band «Open Season» einen Song aufgenommen und ihn dann auch letztes Jahr an der YB-Meisterfeier zum besten gegeben.

Normalerweise singt der aktuelle Super-League-Topskorer (20 Tore) aber entweder auf Französisch oder Englisch. Doch nun hat er sich auch ans Berndeutsche herangewagt. Auf Facebook hat der Stürmer ein Video hochgeladen, in dem er «Scharlachrot» von Patent Ochsner singt. Das dürfte sogar Fussball-Hasser und Patent-Ochsner-Frontmann Büne Huber respektieren. (abu)

Warum wir von Fussball-Hasser Büne Huber schreiben? Darum. Video: YouTube/Luckypuck75

Abonniere unseren Newsletter