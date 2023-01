Erling Haaland ist nicht zu bremsen, gegen Wolverhampton gehen alle drei Tore auf sein Konto. Bild: keystone

Xhaka und Arsenal auch gegen ManUnited bärenstark – Dortmund gewinnt irres Torfestival

Bundesliga

Mönchengladbach – Leverkusen 2:3

Im ersten Spiel nach Yann Sommers Abgang muss Borussia Mönchengladbach eine empfindliche Niederlage hinnehmen. Zwischenzeitlich liegen die Hausherren, bei denen der Schweizer Nati-Goalie Jonas Omlin zum Debüt kommt, mit drei Toren in Rückstand. Erst in der Schlussphase betreibt Captain Lars Stindl mit zwei Treffern etwas Resultatkosmetik.

Amiri erzielt in der 67. Minute das Game-Winning-Goal. Video: streamja

Bayer Leverkusen kommt unter dem im Oktober verpflichteten Trainer Xabi Alonson immer mehr in die Spur, der Sieg bei Mönchengladbach ist der vierte in Serie.

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 2:3 (0:2).

Tore: 21. Bakker 0:1. 43. Adli 0:2. 67. Amiri 0:3. 82. Stindl 1:3. 93. Stindl 2:3.

Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Omlin und Elvedi.

Dortmund – Augsburg 4:3

Borussia Dortmund gewinnt die erste Partie nach der Winterpause vor heimischer Kulisse knapp mit 4:3. Die Dortmunder gingen dabei insgesamt viermal in Führung. Dreimal konnte Augsburg den Spielstand wieder ausgleichen.

Doch der Treffer von Giovanni Reyna in der 78. Spielminute war dann einer zu viel. Der BVB macht mit dem Sieg einige Punkte auf die Konkurrenz um Europa gut.

Sebastian Haller (rechts) gab heute sein Pflichtspiel-Debüt für den BVB. Bild: keystone

Borussia Dortmund - Augsburg 4:3 (2:2).

Tore: 29. Bellingham 1:0. 40. Maier 1:1. 42. Schlotterbeck 2:1. 45. Demirovic 2:2. 75. Bynoe-Gittens 3:2. 77. Colina 3:3. 78. Reyna 4:3.

Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel. Vargas bei Augsburg nach 12 Minuten verletzt ausgeschieden.

Premier League

Arsenal – Manchester United 3:2

Granit Xhaka und Arsenal London wahren den Vorsprung an der Tabellenspitze der Premier League. In einer wilden Partie geht das Team von Mikel Arteta gegen Manchester United zunächst in Führung, liegt zwischenzeitlich in Rückstand, gewinnt den Kracher aber durch das entscheidende Tor von Eddie Nketiah in der 90. Minute.

Uniteds Serie von zehn Spielen ohne Niederlage über alle Wettbewerbe hinweg ist damit gerissen.

Alle Tore der Partie im Video. Video: YouTube/Sky Sport Austria

Arsenal - Manchester United 3:2 (1:1).

Tore: 17. Rashford 0:1. 24. Nketiah 1:1. 53. Saka 2:1. 59. Martinez 2:2. 90. Nketiah 3:2.

Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka

Manchester City – Wolves 3:0

Der norwegische Superskorer Erling Haaland ermöglichte Manchester City – Manuel Akanji bestritt in der Innenverteidigung den ganzen Match – mit seinen Saisontoren 23 bis 25 einen entspannten Nachmittag.

Mit diesem Sieg bleibt Manchester City an Leader Arsenal dran.

Manchester City - Wolverhampton Wanderers 3:0 (1:0).

Tore: 40. Haaland 1:0. 50. Haaland (Penalty) 2:0. 54. Haaland 3:0.

Bemerkungen: Manchester City mit Akanji.

Serie A