Sport

Fussball

Frankfurt schlägt Schalke dank dem harten Kopf von Ex-Basler David Abraham



Bild: keystone

Frankfurt schlägt Schalke dank dem steinharten Kopf von Ex-Basler David Abraham

Frankfurt – Schalke 2:1

Eintracht Frankfurt kommt zum Ende der Saison nochmals in Fahrt. Beim 2:1 gegen Schalke in der 32. Runde der Bundesliga realisierte das Team von Ex-YB-Trainer Adi Hütter den vierten Sieg aus den letzten fünf Runden. Matchwinner war der harte Kopf von David Abraham. Der Verteidiger traf kurz nach der Pause nach einer scharfen Flanke von Filip Kostic zum 2:0 und rettete den Sieg mit einer grandiosen Rettungstat auf der Linie. Der Ex-Basler rettete abermals per Kopf.

Für die Frankfurter Führung war André Silva besorgt. Der Stürmer, der von der AC Milan ausgeliehen ist, steht in diesen Wochen für den Aufschwung der Eintracht. In den acht Partien seit dem Wiederbeginn erzielte André Silva sieben Tore. Der Schalker Anschlusstreffer gelang Weston McKennie per Kopf nach einer Ecke. Schalke verspielte mit dem 14. Spiel in Folge ohne Sieg die letzten Chancen auf einen internationalen Wettbewerb.

Eintracht Frankfurt - Schalke 2:1 (1:0)

Tore: 28. André Silva 1:0. 50. Abraham 2:0. 59. McKennie 2:1.

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Sow (ab 69.), ohne Gelson Fernandes (verletzt). 78. Gelb-Rote Karte gegen Bozdogan (Schalke).

Die Tabelle

(zap/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Nicht mehr anzeigen

Die Schweizer in der Bundesliga 2019/2020 Chefsache: Keine Fussball-Fans im Büro, bitte! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter