Super League: YB schlägt den FCZ, 0:0 zwischen Basel und St.Gallen



Bild: KEYSTONE

YB-Rumpfteam schlägt den FCZ – Basel gibt in St.Gallen Punkte ab – Sion verliert

Die 10. Runde der Super League führt zum Zusammenschluss an der Spitze der Tabelle. Die Young Boys, die die Pflichtaufgabe beim FC Zürich souverän erfüllen, liegen neu noch einen Punkt hinter Basel.

Zürich – Young Boys 0:4

Der FC Zürich wähnte sich zuletzt in guter Verfassung. Neun Punkte hatte das Team von Trainer Ludovic Magnin in den letzten vier Spielen gesammelt, und in Zürich die Hoffnungen auf ein enges Spiel gegen den Meister geweckt. Am Schluss resultierte das vierte 0:4 des FCZ in der laufenden Meisterschaft.

Die ersatzgeschwächten Berner, die die Partie im Letzigrund ohne die erneut verletzten Skorer Roger Assalé und Guillaume Hoarau in Angriff nehmen mussten, drehten nach Startschwierigkeiten nach einer Stunde auf, und verdienten sich so den letztlich klaren Sieg. Christian Fassnacht, der als Doppeltorschütze (22./76.) glänzte, Michel Aebischer (76.) und Jean-Pierre Nsame (93.) sprangen für ihre abwesenden Offensivkollegen bei YB als Torschützen ein.

FCZ-Trainer Magnin stellte sich nach dem 0:4 im Letzigrund demonstrativ hinter seine Mannschaft. Zuletzt im September beim 0:4 gegen Leader Basel hatte er die Spieler für ihr Auftreten noch kritisiert. «Diesmal kann ich meinem Team fast keinen Vorwurf machen», sagte Magnin. In der Tat stellten die Zürcher bis zum 0:2 durch Aebischer nicht das schwächere Team. Der FCZ hätte im Duell mit dem Meister bei Halbzeit mehr als einen Rückstand verdient gehabt, mindestens ein Unentschieden, doch brachten sie im Gegensatz zu effizienten Bernern den Ball nicht am starken David von Ballmoos vorbei.

Zürich - Young Boys 0:4 (0:1)

9618 Zuschauer. - SR Diamantopoulos.

Tore: 22. Fassnacht (Garcia) 0:1. 65. Aebischer 0:2. 76. Fassnacht (Gaudino) 0:3. 93. Nsame (Lotomba) 0:4.

Zürich: Brecher; Rüegg, Nathan, Bangura, Pa Modou (88. Britto); Domgjoni, Sohm; Schönbächler (69. Kololli), Marchesano, Mahi (75. Tosin); Ceesay.

Young Boys: Von Ballmoos; Janko, Bürgy, Zesiger, Garcia; Fassnacht, Aebischer (84. Petignat), Lustenberger, Moumi Ngamaleu (79. Lotomba); Nsame, Mambimbi (73. Gaudino).

Bemerkungen: Zürich ohne Janjicic, Charabadse, Winter, Mirlind Kryeziu und Hekuran Kryeziu (alle verletzt). Young Boys ohne Sulejmani, Spielmann, Martins, Sierro, Lauper, Assalé, Hoarau und Camara (alle verletzt). 8. Lattenschuss Schönbächler.

Verwarnungen: 18. Schönbächler (Foul). 39. Bürgy (Foul). 44. Pa Modou (Reklamieren). 45. Janko (Foul). 57. Nsame (Foul).

St.Gallen – Basel 0:0

Die blutjunge Mannschaft des FC St. Gallen setzt ihre Serie gute Spiele in der Super League fort. Daheim gegen Leader Basel reicht es ihnen nicht zum Sieg. Aber sie sind beim 0:0 das bessere Team.

Die sehr guten Darbietungen der jüngsten Zeit - besonders der 4:0-Heimsieg gegen Thun - haben die vielen Youngsters im St. Galler Team offensichtlich verwegen gemacht. In der ersten Halbzeit erspielten sie sich zwar keine zwingenden Chancen, aber spielerisch und nach Spielanteilen dominierten sie den FCB so, wie es in dieser Saison noch keiner Schweizer Mannschaft geglückt ist - nicht einmal denn Young Boys beim 1:1 in Bern.

Im gesamten Spiel gab es nicht viele hochwertige Torchancen. Die einzige war dafür eine hundertprozentige, der Matchball für den FCSG. In der 77. Minute kam Victor Ruiz aus gut zehn Metern nach Vorarbeit des eingewechselten Cedric Itten in bester Position an den Ball. Aber der Schuss des Spaniers ging über die Latte.

Bild: KEYSTONE

St. Gallen - Basel 0:0

16'912 Zuschauer. - SR Klossner.

St. Gallen: Stojanovic; Hefti (71. Kräuchi), Stergiou, Letard, Muheim; Görtler, Quintilla, Guillemenot, Ruiz; Demirovic, Babic (69. Itten).

Basel: Omlin; Widmer, Bergström, Alderete, Petretta; Xhaka (63. Cömert), Zuffi; Stocker, Campo (78. Bua), Okafor; Cabral (63. Ademi).

Bemerkungen: St. Gallen ohne Bakayoko, Nuhu, Lüchinger, Fazliji (alle verletzt), Vilotic und Rüfli (beide nicht im Aufgebot). Basel ohne Frei, Van Wolfswinkel und Kuzmanovic (alle verletzt).

Verwarnungen: 8. Xhaka (Foul), 22. Bergström (Foul), 33. Guillemenot (Foul), 41. Demirovic (Foul), 43. Cabral (Unsportlichkeit), 73. Cömert (Foul), 80. Ademi (Foul), 88. Letard (Foul).

Sion – Lugano 1:2

Die drei Tore im Tourbillon fielen in der Schlussphase. Luganos Ungar Balint Vecsei machte sich in der 91. Minute mit einem satten Schuss von ausserhalb des Strafraums zum Doppeltorschützen und zum Matchwinner. Ermir Lenjani hatte mit einem Kopfball nach 82 Minute den zeitweiligen Ausgleich erzielt.

Nach den seinen fünf Siegen in Serie hat der FC Sion in der Super League nunmehr dreimal am Stück verloren. Auch leistungsmässig ist der Unterschied zu den guten Wochen offensichtlich. Gegen die defensiv eingestellten, auf Konterangriffe zählenden Tessiner fanden die Walliser kein Rezept. In der ersten Halbzeit tauchten die Luganesi mit Carlinhos sowie Alexander Gerndt als einziger Spitze gefährlicher vor dem Tor auf. Nach der Pause wirkte die Mannschaft von Trainer Stéphane Henchoz die meiste Zeit noch hilfloser als vorher. Einige gute Angriffe zeigten die Sittener nur vor und nach dem 1:1.

Für Luganos Trainer Fabio Celestini dürfte es gut gewesen sein zu sehen, dass seine Mannschaft ähnlich sicher und stabil auftrat wie beim 0:0 gegen Dynamo Kiew in der Europa League. Und Celestini durfte sich auch über den ersten Sieg in der Meisterschaft seit der 1. Runde (4:0 beim FC Zürich) freuen.

Bild: KEYSTONE

Sion - Lugano 1:2 (0:0)

7800 Zuschauer. - SR Schnyder.

Tore: 77. Vecsei (Yao) 0:1. 82. Lenjani (Facchinetti) 1:1. 91. Vecsei (Lovric) 1:2.

Sion: Fickentscher; Abdellaoui, Ndoye, Ruiz, Facchinetti; Zock, Toma; Kasami (86 Song), Grgic (62. Doumbia), Lenjani; Uldrikis (73. Khasa).

Lugano: Baumann; Yao, Maric, Daprelà, Lavanchy; Custodio (81. Lovric), Sabbatini, Vecsei; Dalmonte (59. Aratore), Carlinhos; Gerndt (71. Bottani).

Bemerkungen: Sion ohne Kouassi, Itaitinga, Raphael, Luan und Fayulu (alle verletzt). Lugano ohne Covilo, Sulmoni und Macek (alle verletzt).

Verwarnungen: 63. Ruiz (Foul), 65. Zock (Foul), 87. Toma (Foul). (abu/sda)

Die Tabelle

