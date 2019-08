Köppel spricht – auf Wahlkampftour mit dem «genialsten Politiker seit Blocher»

162 Gemeinden besucht Köppel auf seiner Wahlkampf-Tour durch Zürich. Er witzelt über Greta Thunberg und das CO2 im Mineralwasser, er wird in Oetwil von Klimasenioren beschimpft und in Schwerzenbach als Heilsbringer bejubelt. Und einmal fragt jemand, ob man in der Schweiz den Ständerat denn überhaupt wählen könne. Wir haben Köppel auf seiner Tournee begleitet.

Wir murren, wir werden unruhig, wir sind hungrig, nach einer Fleischplatte oder einem träfen Spruch, nach einem Teller Rösti oder einer kleinen Stichelei, zum Beispiel gegen Balthasar Glättli. Das Volk will. Dem Volk wird gegeben.

Köppel lockert die Krawatte, da haben Sie doch hoffentlich nichts dagegen. Aufmunterndes Gelächter, wohlwollendes Nicken, man ahnt, jetzt kommts gut, jetzt wirds scharf: Mit Glättli habe er studiert damals an der Universität Zürich, erzählt Köppel in einem …