Bayern gewinnen dank starker Schlussphase in Freiburg – Leverkusen schlägt Hertha

Bayer Leverkusen machte sich Freiburgs Niederlage zunutze. Die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane bezwang daheim gegen Hertha Berlin 2:1 und legte im Gerangel um die Plätze in der Champions League eine Reserve von sechs Punkten auf die Freiburger an.

Dass Freiburg gegen die Bayern den Kürzeren zieht, ist das Normalste in der Geschichte der Bundesliga. In den letzten 26 Jahren siegten die Freiburger gegen die Bayern in der Meisterschaft nur ein einziges Mal, im Mai 2015.

Die Bayern festigte die Leaderposition in der Bundesliga sechs Runden vor Schluss mit einem 4:1-Sieg in Freiburg.

Murat Yakin: «Unsere Gegner werden nicht gerne gegen uns spielen»

Im Interview mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA lässt Nationalcoach Murat Yakin die Fans trotz schwieriger Gruppe träumen: «Wenn wir die Vorrunde überstehen, wird für uns vieles möglich sein.»

Murat Yakin, wie beurteilen Sie die Auslosung, nachdem Sie eine Nacht darüber geschlafen haben?

Murat Yakin: «Wir stehen vor einer riesigen Herausforderung. Diese drei Gegner sind sehr stark, so viel steht schon mal fest. Aber die Schweiz hat sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt. Sie hat auch an Erfahrung gewonnen. Das sind Spieler, die an einer Endrunde auch etwas erreichen wollen und sehr weit kommen können, das haben sie bewiesen. Ich denke, dass die Brasilianer, die Serben und die Kameruner das genau wissen, und dass sie nicht gerne gegen uns spielen.»​