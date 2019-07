Sport

Fussball

Wo du in der Saison 2019/20 Champions League sehen kannst



FCB heute im Free-TV – wo du in dieser Saison Champions League sehen kannst

Champions League jeden Abend auf SRF – das ist leider Geschichte. Seit letzter Saison hält der Bezahlsender Teleclub die Rechte an der Königsklasse. Trotzdem ist das Rückspiel des FC Basel gegen den PSV Eindhoven heute im Free-TV zu sehen.

Der FC Basel kämpft heute gegen den PSV Eindhoven um den Verbleib im Rennen um die Champions-League-Gruppenphase, das Hinspiel verlor der FCB in Holland mit 2:3. Wer am Abend SRF einschaltet, schaut in Röhre. Aber obwohl die Rechte für Champions und Europa League seit letzter Saison beim Bezahlsender Teleclub liegen, wird das Rückspiel der 3. Quali-Runde im Free-TV ausgestrahlt. Im Gegensatz zum Hinspiel vor einer Woche überträgt Teleclub die für den FCB kapitale Partie ab 20.00 Uhr auf dem frei empfangbaren Sender Teleclub Zoom.

Was sich im Vergleich zur letzten Saison geändert hat und wo du in der kommenden Saison Champions und Europa League sehen kannst, siehst du in der folgenden Übersicht.

Champions-League-Quali

Teleclub

Überträgt sämtliche Heimspiele mit Schweizer Beteiligung (FC Basel) auf dem frei empfangbaren Kanal Teleclub Zoom. Das heutige Rückspiel der 2. Quali-Runde gegen den PSV Eindhoven ab 20.00 Uhr.

Die Rechte für die Auswärtsspiele müssen bei den Gegnern des FC Basel erworben werden, was Teleclub jeweils beabsichtigt.

SRF

Überträgt kein Spiel.

Champions-League-Playoffs

Teleclub

Überträgt via Swisscom TV + Sunrise TV alle 12 Spiele.

SRF

Überträgt jeweils ein Spiel am Mittwoch (21. August und 28. August). Von YB (und evtl. Basel) wird also sicher entweder das Hin- oder das Rückspiel gezeigt.

Champions League

Teleclub

Überträgt via Swisscom TV + Sunrise TV alle 125 Spiele.

Ausgewählte Dienstagsspiele sind auf dem frei empfangbaren Kanal Teleclub Zoom zu sehen.

Der Champions-League-Final wird exklusiv auf Teleclub Zoom gezeigt.

SRF

Überträgt pro Runde am Mittwoch ein Spiel mit Schweizer Beteiligung oder ein internationales Topspiel.

Für Dienstagsspiele hat das SRF keine Rechte, selbst wenn sich eine (oder zwei) Schweizer Mannschaft(en) für die Gruppenphase qualifizieren sollte(n).

In allen drei Sprachregionen (Deutschweiz, Romandie, Tessin) muss dasselbe Spiel gezeigt werden.

Europa-League-Quali und -Playoffs

Teleclub

Überträgt auf dem frei empfangbaren Kanal Teleclub Zoom auf jeden Fall die Heimspiele des FC Basel, falls dieser in der Champions-League-Quali scheitert.

Die Rechte für allfällige Auswärtsspiele müssen bei den Gegnern des FC Basel erworben werden, was Teleclub jeweils beabsichtigt.

SRF

Überträgt auf jeden Fall die Heimspiele des FC Luzern und des FC Thun.

Die Rechte für die Auswärtsspiele müssen bei den Gegnern der Schweizer Klubs erworben werden, was SRF jeweils beabsichtigt.

Europa League

Teleclub

Überträgt via Swisscom TV + Sunrise TV alle 205 Spiele, davon 190 exklusiv.

Ausgewählte Spiele sind auf dem frei empfangbaren Kanal Teleclub Zoom zu sehen.

SRF

Überträgt bis und mit Final ein Spiel pro Runde. Spielen mehrere Schweizer Klubs in der Gruppenphase, darf pro Spieltag nur eine Partie gezeigt werden.

