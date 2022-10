Leicester City und Crystal Palace endet ohne Tore. Bild: keystone

Keine Tore bei Leicester gegen Crystal Palace

Premier League

Leicester – Crystal Palace 0:0

Leicester City kommt in dieser Saison einfach nicht in Form. Der Mannschaft von Brendan Rodgers gelingt es auch im Heimspiel gegen Crystal Palace nicht zu gewinnen. Das Spiel endet ohne Tore 0:0 Unentschieden. Leicester holt damit erst den fünften Punkt in dieser Saison und bleibt weiterhin im Tabellen-Keller stecken.

Tore: keine​

Jamie Vardy und seine Mannschaft bleiben aktuell hinter den Erwartungen zurück. Bild: keystone

