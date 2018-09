Sport

Die Tore beim Schweizer 6:0-Sieg gegen Island im Video



Nations League, 1. Runde A2: Schweiz – Island 6:0 (2:0) A4: England – Spanien 1:2* (1:2) B3: Nordirland – Bosnien 1:2 (0:1) C2: Finnland – Ungarn 1:0 (1:0)

C2: Estland – Griechenland 0:1* (0:1) D2: Weissrussland – San Marino 5:0 (2:0)

D2: Luxemburg – Moldawien 1:0* (1:0)

Bild: EPA/KEYSTONE

Die wunderbaren Schweizer Tore beim Kantersieg gegen Island im Video

Im ersten Spiel nach dem enttäuschenden WM-Ausscheiden fegt die Nati in St.Gallen Island regelrecht vom Platz. Sie ist in allen Belangen überlegen und feiert beim 6:0 den höchsten Pflichtspiel-Sieg seit fast drei Jahren.

Schweiz – Island 6:0

Steven Zuber und Denis Zakaria waren vor der Pause erfolgreich, Xherdan Shaqiri, Haris Seferovic, der eingewechselte Debütant Albian Ajeti und Admir Mehmedi trafen in der zweiten Halbzeit. Neben Torschütze Ajeti zeigte auch der YB-Verteidiger Kevin Mbabu ein starkes erstes Länderspiel. Der 23-Jährige stand an Stelle von Captain Stephan Lichtsteiner in der Startformation.

Am Ende kam die Schweiz zum höchsten Sieg in einem Pflichtspiel seit fast drei Jahren. Im Oktober 2015 bezwang sie – ebenfalls in St.Gallen – San Marino sogar mit 7:0. Der Kantersieg gegen Island ist höher einzustufen, weil die Nordeuropäer an der WM in Russland immerhin gegen Argentinien ein 1:1 erkämpft hatten. Die Schweiz bestreitet am Dienstag ein Testspiel in England. Die nächste Partie in der Nations League findet am 12. Oktober in Belgien statt. (ram/sda)

England – Spanien

Die Partie im Londoner Wembley-Stadion hat um 20.45 Uhr angefangen. In der ersten Halbzeit sahen die Fans drei Tore.

Weitere Highlights

Nordirland – Bosnien-Herzegowina 1:2

Finnland – Ungarn 1:0

Die Telegramme

Schweiz - Island 6:0 (2:0)

Kybunpark, St.Gallen. - 14'912 Zuschauer. - SR Oliver (ENG).

Tore: 13. Zuber (Rodriguez) 1:0. 23. Zakaria (Schär) 2:0. 53. Shaqiri (Freistoss) 3:0. 66. Seferovic (Schär) 4:0. 71. Ajeti (Seferovic) 5:0. 83. Mehmedi (Zakaria) 6:0.

Schweiz: Sommer; Mbabu, Schär, Akanji, Rodriguez; Zakaria, Xhaka; Embolo (63. Ajeti), Shaqiri, Zuber (78. Sow); Seferovic (72. Mehmedi).

Island: Halldorsson; Saevarsson, Ragnar Sigurdsson, Ingason, Skulason; Gislason (74. Sigurjonsson), Gylfi Sigurdsson, Palsson, Birkir Bjarnason (64. Elmar Bjarnason); Bödvarsson, Sigurdarsson (60. Kjartansson).

Bemerkungen: Schweiz ohne Bürki (verletzt), Lang (gesperrt/verletzt) und Lichtsteiner (auf der Tribüne), Island ohne Gunnarsson und Finnbogason (beide verletzt). Länderspieldebüt von Mbabu, Ajeti und Sow. Verwarnungen: 11. Schär (Foul). 32. Embolo (Foul). 53. Ragnar Sigurdsson (Foul). 82. Xhaka (Foul). (sda)

