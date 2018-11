Sport

Nati: Embolo fällt mit Fussbruch aus



«Unklar, woher die Verletzung kommt» – Embolo fällt mit Fussbruch mehrere Wochen aus

Breel Embolo wird das Verletzungspech nicht los. Der Stürmer von Schalke erlitt am Wochenende im Klub einen Bruch im linken Fuss und fällt mehrere Wochen aus.

Das Verletzungspech bei Breel Embolo geht weiter: Der Schalke-Stürmer ist heute mit Krücken in Lugano zur Nationalmannschaft eingerückt. Der 21-jährige Offensivspieler hat sich den linken Fuss gebrochen und fällt drei bis sechs Wochen aus. Ob Trainer Vladimir Petkovic für Embolo einen Spieler nachnominiert, ist noch unklar.

Der Nati-Trainer erhielt die Nachricht vom Embolos Out während eines Round-Table-Gesprächs mit den Medien. «Ich bin überzeugt, Breel kommt stark zurück», sagte Petkovic. mDer Schweizer Team-Arzt Damian Meli sagt: «Woher die Verletzung kommt, ist nicht ganz klar. Vor drei Wochen hat Embolo einen Schlag erhalten auf den Fuss. Gebrochen ist damals aber noch nichts. Gut möglich, dass nun die Belastung zu gross wurde.» Eine Operation sei nicht nötig. Im besten Fall könnte er kurz vor der Winterpause noch einmal zum Einsatz kommen.

Bereits Stephan Lichtsteiner, Roman Bürki und Manuel Akanji mussten für die aktuelle Kampagne absagen. Die Nati bestreitet am Mittwoch in Lugano ein Testspiel gegen Katar, bevor am Sonntag das finale Nations-League-Spiel um den Gruppensieg gegen Belgien ansteht.

Für Embolo ist es eine weitere Verletzung. Vor knapp zwei Jahren erlitt er nach einem Foulspiel in einem Bundesligaspiel einen Wadenbeinbruch und fiel fast ein Jahr aus. In dieser Zeit verpasste er nahezu 50 Pflichtspiele mit Schalke. Danach wurde Embolo bei Schalke behutsam an den Wettkampf-Rhythmus herangeführt. Erst seit dieser Saison war er wieder Stammspieler. In der Bundesliga und Champions League gehörte er in 10 von 15 Spielen zur Startformation. (pre/sda)

