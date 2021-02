Sport

Fussball

Klare Siege für ManUnited und Tottenham – Milan mit 2:2 bei Roter Stern



Bild: keystone

Klare Siege für ManUnited und Tottenham – Milan mit 2:2 bei Roter Stern

Manchester United hat unter der Aufsicht des Schweizer Schiedsrichters Sandro Schärer einen grossen Schritt in Richtung Achtelfinals der Europa League gemacht. Die Mannschaft von Ole Gunnar Solskjaer siegte gegen Real Sociedad San Sebastian im Hinspiel 4:0.

In der wegen Reisebeschränkungen in Turin ausgetragenen Partie nahm die United nach der Pause Fahrt auf. Bruno Fernandes (57.), der bereits das 1:0 nach einer guten halben Stunde erzielt hatte, und Marcus Rashford stellten die Zeichen bis zur 65. Minute auf «Auswärtssieg». Daniel James sorgte in der 90. Minute mit dem 4:0 für den Schlusspunkt und die vermeintliche Vorentscheidung dieses Duells.

Die Videos

Real Sociedad San Sebastian – Manchester United 0:4 Video: YouTube/blue Sport

WAC – Tottenham 1:4 Video: YouTube/blue Sport

Roter Stern Belgrad – AC Milan 2:2 Video: YouTube/blue Sport

Braga – Roma 0:2 Video: YouTube/blue Sport

YB – Leverkusen 4:3 Video: YouTube/blue Sport

Die Telegramme

Braga - Roma 0:2 (0:1)

SR Kovacs (ROU). - Tore: 5. Dzeko 0:1. 87. Mayoral 0:2. - Bemerkung: 54. Gelb-Rote Karte Esgaio (Braga/Ellenbogeneinsatz).

Roter Stern Belgrad - Milan 2:2 (0:1)

SR Sidiropoulos (GRE). - Tore: 42. Pankov (Eigentor) 0:1. 52. Kanga (Foulpenalty) 1:1. 61. Hernandez (Foulpenalty) 1:2. 93. Pankov 2:2. - Bemerkung: 77. Gelb-Rote Karte Rodic (Roter Stern Belgrad/Foul).

FK Krasnodar - Dinamo Zagreb 2:3 (1:1)

SR Frankowski (POL). - Tore: 15. Petkovic 0:1. 28. Berg 1:1. 54. Petkovic 1:2. 69. Claesson 2:2. 75. Atiemwen 2:3. - Bemerkung: Dinamo Zagreb ohne Gavranovic (Ersatz).

Olympiakos Piräus - Eindhoven 4:2 (3:2)

SR Ekberg (SWE). - Tore: 9. Bouchalakis 1:0. 14. Zahavi 1:1. 37. M'Vila 2:1. 40. Zahavi 2:2. 45. El Arabi 3:2. 83. Masouras 4:2. - Bemerkungen: Eindhoven mit Mvogo.

Real Sociedad - Manchester United 0:4 (0:1)

SR Schärer. - Tore: 27. Fernandes 0:1. 57. Fernandes 0:2. 65. Rashford 0:3. 90. James 0:4. (ram/sda)

