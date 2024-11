Barcelona verliert zuhause gegen Las Palmas. Bild: keystone

Barcelona patzt schon wieder +++ Verrücktes Schützenfest von Arsenal

Premier League

Crystal Palace – Newcastle 1:1

Newcastle kommt in dieser Saison weiterhin nicht richtig vom Fleck. Auch bei Kellerteam Crystal Palace konnte die Mannschaft von Fabian Schär keinen Sieg einfahren. Nach Führung dank eines Eigentors, kassierten die «Magpies» in der 94. Minute noch den Ausgleich.

Crystal Palace - Newcastle United 1:1 (0:0)

Tore: 53. Guéhi (Eigentor) 0:1. 94. Muñoz 1:1.

Bemerkungen: Newcastle mit Schär.

West Ham – Arsenal 2:5

Schützenfest in London! Arsenal setzt sich auswärts bei West Ham United gleich mit 5:2 durch. Besonders verrückt: Alle Tore fielen noch vor der Pause. In der 45. Minute traf Bukayo Saka per Elfmeter bereits zum 5:2-Endstand.

West Ham United - Arsenal 2:5 (2:5)

Tore: 10. Gabriel Magalhaes 0:1. 27. Trossard 0:2. 34. Ödegaard (Penalty) 0:3. 36. Havertz 0:4. 38. Wan-Bissaka 1:4. 40. Emerson 2:4. 45. Saka (Penalty) 2:5.

Serie A

Milan – Empoli 3:0

Milan feiert in der italienischen Meisterschaft im 13. Spiel seinen erst sechsten Sieg. Die ohne den verletzten Noah Okafor angetretenen Mailänder bezwangen Empoli ohne den ebenfalls verletzten Nicolas Haas. Morata traf nach 19 Minuten zur Führung. Reijnders sorgte mit zwei Toren für die Entscheidung.

AC Milan - Empoli 3:0 (2:0)

Tore: 19. Morata 1:0. 44. Reijnders 2:0. 69. Reijnders 3:0.

Bemerkungen: AC Milan ohne Okafor, Empoli ohne Haas (beide verletzt).

La Liga

Barcelona – Las Palmas 1:2

Der FC Barcelona hat in der Meisterschaft zum dritten Mal in Folge gepatzt. Nach der Niederlage bei Real Sociedad und dem Remis bei Celta Vigo unterlag die Mannschaft von Trainer Hansi Flick Las Palmas zuhause 1:2.

Sandro Ramirez und Fabio Silva trafen für die als Tabellen-17. beim Leader angetretenen Kanaren in der zweiten Halbzeit. Dazwischen glich Raphinha mit seinem 14. Saisontreffer für die Katalanen aus.

FC Barcelona - Las Palmas 1:2 (0:0)

Tore: 49. Ramirez 0:1. 61. Raphinha 1:1. 67. Silva 1:2.

Ligue 1

Brest – Strasbourg 3:1

Brest hat nach drei Niederlagen in Serie endlich wieder einmal einen Sieg feiern können. Zuhause gegen Strasbourg gewann das Team von Edimilson Fernandes mit 3:1. Brest stellte mit zwei Toren vor der Pause die Weichen früh auf Sieg. Doch mit dem Anschlusstreffer kurz vor Schluss kam zwischenzeitlich nochmals die Spannung zurück.

Einen Rückschlag gab es für Fernandes. Der Schweizer Nationalspieler wurde in der 51. Minute verletzt ausgewechselt.

Brest - Strasbourg 3:1 (2:0)

Tore: 11. Lala (Penalty) 1:0. 36. Pereira Lage 2:0. 85. Ouattara 2:1. 92. Del Castillo 3:1.

Bemerkungen: Brest mit Edimilson Fernandes (bis 51./verletzt ausgewechselt). 52. Ajorque (Brest) verschiesst Penalty. (abu/sda)