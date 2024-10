Aufgrund des Spielverlaufs kann der FCZ mit dem Unentschieden sicher besser leben. Bild: keystone

FCZ und Lugano teilen die Punkte im Spitzenkampf – Luzern bleibt Leader

Zürich und Lugano trennen sich 1:1 unentschieden. Zwei 24-jährige Südamerikaner sorgen im Spitzenkampf für die Treffer.

Mehr «Sport»

Die Gäste aus dem Tessin, die am Donnerstag noch in der Conference League im Einsatz standen, starteten furios in die Partie und hatten in den ersten fünf Minuten bereits drei gute Torchancen. Zweimal scheiterten sie an FCZ-Goalie Yanick Brecher, einmal an der Torumrandung. Gut 20 Minuten später holte Lugano das Verpasste nach und kam durch Ignacio Aliseda zum verdienten Führungstreffer. Nach einem Pass von Renato Steffen vollendete der Argentinier mit einem platzierten Flachschuss.

Aliseda bringt Lugano in Führung. Video: SRF

Die Antwort der Zürcher folgte noch in der ersten Halbzeit. Mit seinem fünften Saisontreffer glich der nach einer Rotsperre zurückgekehrte Juan Perea aus. Der Kolumbianer verwertete in der 35. Minute eine Flanke von Bledian Krasniqi per Kopf.

Pera gleicht für den FCZ aus. Video: SRF

Während die erste Halbzeit im Letzigrund, wo auch Nationaltrainer Murat Yakin zu Gast war, abwechslungsreich verlief, flachte das Geschehen in den zweiten 45 Minuten ab. Lugano wirkte offensiv etwas bemühter, Zürich überzeugte aber mit gutem Stellungsspiel. Die beiden Teams schlossen nach Punkten zu Leader Luzern auf, der am Samstag beim 2:2 gegen Lausanne-Sport ebenfalls einen Punkt geholt hatte.

Lugano war die spielbestimmende Mannschaft. Bild: keystone

Zürich - Lugano 1:1 (1:1)

SR Dudic.

Tore: 26. Aliseda (Steffen) 0:1. 35. Perea (Krasniqi) 1:1.

Zürich: Brecher; Katic, Gómez, Kryeziu; Ballet (85. Oko-Flex), Krasniqi (85. Kamberi), Conde, Ligue (56. Rodrigo Conceição); Marchesano (79. Mathew), Chouiar (56. Emmanuel); Perea.

Lugano: Saipi; Zanotti, Mai, Hajdari, Martim Marques; Mahmoud (56. Grgic), Doumbia (78. Daniel Dos Santos), Bislimi (68. Bottani); Steffen (78. Cimignani), Przybylko, Aliseda (68. Mahou).

Verwarnungen: 51. Doumbia, 66. Conde, 85. Zanotti. (abu/sda)