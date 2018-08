Linienrichter bei Sturm Graz sackt nach Becher-Wurf blutüberströmt zusammen

Tsitsipas haut Djokovic raus +++ Spirig zum 6. Mal Europameisterin

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Überraschung in den Achtelfinals des Masters-1000-Turniers in Toronto. Nach neun Siegen in Folge scheiterte Wimbledonsieger Novak Djokovic in gut zweieinviertel Stunden 3:6, 7:6 (7:5), 3:6 am griechischen Teenager Stefanos Tsitsipas. Es war für den wieder erstarkten Serben erst die vierte Niederlage in den letzten 25 Partien.

Der 19-jährige Tsitsipas, (noch) die Nummer 27 der Welt, gab mit dem Exploit eine weitere Kostprobe seines Potenzials ab und feierte in jungen Jahren bereits seinen …