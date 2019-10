Sport

Fussball

EM-Qualifikation: Schweden punktet gegen Spanien, Italien gewinnt



Bild: EPA

Spanien gibt in Schweden überraschend Punkte ab – Italien lässt Liechtenstein keine Chance

Gruppe F

Schweden – Spanien 1:1

Spanien hat die zweite Möglichkeit innerhalb von drei Tagen, sich für die EM 2020 zu qualifizieren, genutzt. Der dreifache Europameister sicherte sich dank dem 1:1 in der 92. Minute den benötigten Punkt.

In Oslo gegen Norwegen hatten die Spanier durch einen Gegentreffer in der Nachspielzeit vorerst die EM-Qualifikation verpasst. Und in Solna sah es lange Zeit so aus, als würden die Spanier auch den zweiten Matchball vergeben. Erst in der 92. Minute traf der eingewechselte Rodrigo zum 1:1. Zuvor war Schweden in der 50. Minute durch Marcus Berg in Führung gegangen. Schon in der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber die Spanier vor Probleme gestellt. Der später verletzt ausgewechselte Goalie David de Gea zeigte einige starke Paraden.

Schweden - Spanien 1:1 (0:0)

Solna. - SR Turpin (FRA).

Tore: 50. Berg 1:0. 92. Rodrigo 1:1.

Spanien: De Gea (60. Kepa); Carvajal (81. Jesus Navas), Albiol, Iñigo Martinez, Bernat; Fabian Ruiz, Rodri, Thiago (66. Rodrigo); Oyarzabal, Moreno, Ceballos.

Bemerkungen: Spanien u.a. ohne Ramos (gesperrt).

Gruppe J

Liechtenstein – Italien 0:5

Italien hat das EM-Ticket bereits seit dem Wochenende auf sicher und gab in Vaduz gegen Liechtenstein (5:0) einigen weniger oft eingesetzten Spielern eine Bewährungsmöglichkeit. Giovanni Di Lorenzo von Napoli und der 19-jährige Sandro Tonali von Brescia kamen zu ihren Länderspiel-Debüts.

Die Tore schossen Federico Bernardeschi, Alessio Romagnoli, Stephan El Shaarawy und zweimal Andrea Belotti. Bernardeschi traf schon in der 2. Minute und ärgerlicherweise für die Liechtensteiner nach einem Konter. Die Gastgeber vergaben in der ersten Minute durch den Thuner Dennis Salanovic und Nicolas Hasler zwei gute Chancen, in Führung zu gehen.

Liechtenstein - Italien 0:5 (0:1)

Vaduz. - SR Treimanis (LAT).

Tore: 2. Bernardeschi 0:1. 70. Belotti 0:2. 77. Romagnoli 0:3. 82. El Shaarawy 0:4. 92. Belotti 0:5.

Liechtenstein: Benjamin Büchel; Rechsteiner, Kaufmann, Hofer, Göppel; Yildiz (83. Sandro Wolfinger), Polverino (56. Noah Frick), Martin Büchel, Hasler, Salanovic; Gubser (63. Yanik Frick).

Italien: Sirigu; Di Lorenzo, Mancini, Romagnoli, Biraghi (88. Bonucci); Zaniolo (63. El Shaarawy), Cristante, Verratti; Bernardeschi (74. Tonali), Belotti, Grifo.

Bemerkungen: Liechtenstein ohne Marcel Büchel (vereinslos), Malin, Wieser, Erne, Kühne, Quintans, Fabio Wolfinger (verletzt). Italien ohne Chiellini (verletzt).

Finnland – Armenien 3:0

Hinter Italien ist Finnland der ersten Endrunden-Teilnahme überhaupt ganz nahe. Nach dem 3:0 daheim in Turku gegen Armenien fehlen den Finnen bei zwei ausstehenden Spielen nur noch drei Punkte, um sicher bei der EM dabei zu sein. Gut möglich, dass die benötigten Zähler am 15. November aufs finnische Konto kommen. Dann ist Liechtenstein in Helsinki der Gegner.

Finnland - Armenien 3:0 (1:0)

Turku. - SR Manzano (ESP).

Tore: 31. Jensen 1:0. 61. Pukki 2:0, 81. Pukki 3:0.

Griechenland – Bosnien-Herzegowina 2:1

Griechenland - Bosnien-Herzegowina 2:1 (1:1)

Athen. - SR Zwayer (GRE).

Tore: 30. Pavlidis 1:0. 35. Gojak 1:1. 88. Kovacevic (Eigentor) 2:1. (abu/sda)

Abonniere unseren Newsletter