Chelsea holt dank Doppelpack von Innenverteidiger Rüdiger einen Punkt in Leicester

10 Spiele, 66 Tore – die unfassbare Torflut am Boxing Day

26. Dezember 1963: Der Boxing Day ist der heiligste Tag in Englands Fussball. Womöglich ist er auch der speziellste. Die Stimmung in den Stadien sei anders und die Begegnungen meist attraktiv. Für eine Erklärung der 66 Tore in zehn Partien reicht das alles aber nicht.

Fussball ist in England heilig. Und der Boxing Day im Fussball noch viel mehr. Traditionell treten die Teams der vier höchsten Ligen der Insel dann zu einer Vollrunde an. Dabei achten die Spielplanmacher darauf, dass die Fans nicht im halben Land herumreisen müssen, damit alle trotzdem die Weihnachtsfeiern geniessen können und nicht schon am frühen Morgen des Stephanstags aus den Federn müssen, um ihre Lieblinge live im Stadion zu sehen. Kleine Reisen, grosse Einnahmen – so das …