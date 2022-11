Arsenal holt sich mit dem Sieg gegen Chelsea die Tabellenführung zurück. Bild: keystone

Arsenal gewinnt London-Derby – Mvogo muss gegen PSG verletzt raus

Premier League

Chelsea - Arsenal 0:1

Arsenal London behält im London-Derby gegen den FC Chelsea die Oberhand. Dank eines Treffers von Innenverteidiger Gabriel, nach einem Corner, besiegten die «Gunners» den Stadt-Rivalen mit 1:0. Das Team von Granit Xhaka holt sich damit die Tabellenführung zurück.

Chelsea - Arsenal 0:1 (0:0).

Tor: 63. Gabriel 0:1.

Bemerkungen: Chelsea ohne Zakaria (Ersatz). Arsenal mit Xhaka.

Serie A

Bologna - Torino 2:1

Bologna schlägt den FC Torino mit 2:1, bei Bologna stand Aebischer dabei rund eine Stunde auf dem Feld. Nati-Verteidiger Ricardo Rodriguez musste mit seinem Team trotz Halbzeit-Führung eine bittere Niederlage hinnehmen.

Ricardo Rodriguez und der FC Turin verlieren mit 2:1 gegen Bologna. Bild: keystone

Bologna - Torino 2:1 (0:1).

Tore: 26. Lukic (Penalty) 0:1. 64. Orsolini 1:1. 73. Posch 2:1.

Bemerkungen: Bologna mit Aebischer (bis 58.). Torino mit Rodriguez (ab 81.).

Ligue 1

Lorient - PSG 1:2

Yvon Mvogo verletzt sich bei der 1:2-Niederlage von Lorient gegen Paris Saint-Germain und muss früh ausgewechselt werden.Lorient spielt in dieser Saison überraschend in der Spitzengruppe der Ligue 1 mit. Einen grossen Anteil am Erfolg der Bretonen hat auch Yvon Mvogo. Und mit jeder überzeugenden Leistung des Fribourger Torhüters wuchsen auch dessen Hoffnungen, sich einen Platz im Schweizer WM-Kader von Murat Yakin zu sichern. Nun erhalten diese Hoffnungen aber einen Dämpfer.

Bei der 1:2-Niederlage gegen Meister Paris Saint-Germain stand Mvogo am Ursprung des ersten Gegentores, als seine Spieleröffnung von Neymar geblockt wurde. Wenig später schob der Brasilianer zum 0:1 ein. Beim Versuch, seinen Fehler auszubügeln verletzte sich Mvogo, sodass er vier Minuten später ausgewechselt werden musste. Zwar kam Lorient nach der Pause zum Ausgleich, Danilo Pereira sicherte PSG indes in der Schlussphase den Sieg. Die ungeschlagenen Pariser führen die Tabelle fünf Punkte vor Lens an.

Lorient - Paris Saint-Germain 1:2 (0:1).

Tore: 8. Neymar 0:1. 53. Moffi 1:1. 81. Pereira 1:2.

Bemerkungen: Lorient mit Mvogo (bis 12./verletzt).

La Liga

Atletico Madrid - Espanyol 1:1

Atletico Madrid kann trotz Überzahl ab der 28. Minute im Heimspiel gegen Espanyol Barcelona keinen Sieg einfahren. Die Mannschaft von Diego Simeone kommt nur zu einem 1:1-Unentschieden. Den Treffer für die Gäste erzielte Darder, für Madrid traf Joao Felix zum Ausgleich.

Atletico Madrid - Espanyol Barcelona 1:1 (0:0).

Tore: 62. Darder 0:1. 79. João Félix 1:1.

Bemerkungen: 28. Rote Karte gegen Cabrera (Espanyol Barcelona).

