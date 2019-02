Sport

Fussball

VAR: 2:2 statt 3:1 bei Vitesse vs. Heerenveen



bild: screenshot foxsports

2:2 per Penalty, statt 3:1 nach Konter – totale VARwirrung bei Vitesse vs. Heerenveen

Der Videobeweis. Bei vielen Fans nach wie vor ein leidiges Thema und kontrovers diskutiert. In der Bundesliga, bei der Weltmeisterschaft und auch in Holland:

«In der einen Sekunde gewinnt man mit 3:1, eine Sekunde später bekommt man einen Elfmeter und es steht 2:2.»

Bild: EPA/KEYSTONE

Leonid Sluzki war nach dem Abpfiff schwer enttäuscht. Der russische Trainer von Vitesse Arnheim sei kein Gegner des Videobeweises, doch man müsse ihn verbessern. Denn das, was kurz vor Schluss im Ligaspiel gegen Heerenveen geschehen war, das sei zu wenig für einen Strafstoss gewesen.

Folgendes ist kurz vor dem Abpfiff passiert:

88. Minute:

Vitesse Arnheim führt zuhause gegen Heerenveen mit 2:1. In der 88. Minute haben die Gäste einen Freistoss. Mittelfeldspieler Stijn Schaars schlägt ihn aus dem linken Halbfeld scharf in den Strafraum. Mehrere Spieler steigen hoch, Gerangel im Sechzehner, zwei Heerenveen- und ein Arnheim-Spieler gehen zu Boden. Kaum Proteste. Weder auf dem Platz, noch von den Tribünen.

bild: screenshot foxsports

Arnheim klärt die Situation, startet dann einen Konter. Knapp 20 Sekunden später knallt Martin Ödegaard, Leihgabe von Real Madrid und ehamliger Heerenveen-Spieler, den Ball mit einem Flachschuss ins untere, rechte Eck. Das 3:1 für Arnheim, die Entscheidung.

bild: screenshot Foxsports

89. Minute:

Die Entscheidung? Denkste! Videoschiedsrichter Danny Makkelie meldet sich bei Referee Martin van de Kerkhof, überprüft das Gerangel im Strafraum bei der Standardsituation aus der 88. Minute daraufhin mehrfach.

bild: screenshot foxsports

bild: screenshot foxsports

90. Minute:

Van de Kerkhof geht an den Spielfeldrand und schaut sich die Szene höchstpersönlich auf dem Bildschirm an. Dann entscheidet er auf Strafstoss. Denn Arnheims Innenverteidiger Jake Clarke-Salter soll Heerenveens Pelle van Amersfoort am Trikot gezogen und so zu Fall gebracht haben.

bild: screenshot foxsports

97. Minute:

Sam Lammers, Mittelstürmer der Friesen, schreitet zum Elfmeterpunkt und verwandelt zum unverhofften 2:2-Ausgleich.

bild: scheerenveen

«Auf diese Weise kannst du für jeden Flanke einen Elfmeter geben.» gelderlander.nl

Beim 2:2 bleibt es schliesslich, der Ärger von Vitesse-Trainer Sluzki ist durchaus verständlich. Hier die Zusammenfassung des ganzen Falls auf Niederländisch, inklusive der Korrespondenz zwischen des Referees und den Videoschiedsrichtern:

(pre/as)

Europas Rekordmeister im Fussball

Fussballtalente So protzt Barcelonas 15-jähriger Xavi von morgen auf Instagram Link zum Artikel Sie waren vor 10 Jahren unsere grössten Hoffnungen – das wurde aus ihnen Link zum Artikel 15 Wunderkinder des Weltfussballs und was aus ihnen geworden ist Link zum Artikel Woher der FC Basel seine Talente holt und wie er auch Spätgeborenen ihre Chance gibt Link zum Artikel Der erste Schritt zum Fussball-Profi: So wählen die Topklubs die jüngsten Talente aus Link zum Artikel Diese 30 Sturm-Talente musst du 2018 auf dem Radar haben – auch zwei Schweizer sind dabei Link zum Artikel Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter