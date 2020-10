Sport

Fussball

Champions League: Juventus schlägt Kiew



Bild: keystone

Juventus siegt souverän in Kiew – Brügge jubelt in der Nachspielzeit

Gruppe G

Kiew – Juventus 0:2

Juventus Turin ist mit einem ungefährdeten 2:0-Auswärtssieg gegen Dynamo Kiew in die Champions League gestartet. Der italienische Meister erfüllte in der Gruppe G die Pflicht dank zwei Toren des Spaniers Alvaro Morata (46./84.) ohne grosses Zittern. Auch wenn die Treffer erst nach der Pause fielen, war der Sieg von Juventus hoch verdient.

Die Italiener, die auf den mit dem Coronavirus infizierten Cristiano Ronaldo verzichten mussten, waren von Beginn weg das aktivere, bessere und gefährlichere Team. Damit hat der neue Trainer Andrea Pirlo die ersten kritischen Stimmen verstummen lassen, welche nach dem enttäuschenden 1:1 am letzten Samstag in der Meisterschaft gegen Crotone zu hören gewesen waren.

Dynamo Kiew - Juventus Turin 0:2 (0:0)

21'000 Zuschauer.

Tore: 46. Morata 0:1. 84. Morata 0:2.

Juventus Turin: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini (19. Demiral); Cuadrado, Rabiot, Bentancur (79. Arthur), Chiesa; Ramsey (79. Bernardeschi); Morata, Kulusevski (56. Dybala).

Bemerkung: Juventus Turin ohne Ronaldo (positiv auf das Coronavirus getestet).

Gruppe F

Zenit – Brügge 1:2

Drama pur in St.Petersburg! In einem ereignisreichen Spiel trug am Ende der Gast aus Belgien den Sieg davon. Brügge war nach 63 Minuten in Führung gegangen, nur um diese rund zehn Minuten später durch ein Eigentor wieder herzugeben. Doch in der Nachspielzeit jubelten die Gäste dennoch: Youngster Charles de Ketelaere schoss sie in der 93. Minute zum Sieg.

Bild: keystone

Zenit St. Petersburg - FC Brügge 1:2 (0:0)

Tore: 63. Dennis 0:1. 74. Horvath 1:1. 93. De Ketelaere 1:2.

Gruppe E

Gruppe H

(abu/sda)

