Ein Omen? Schalkes 13-Millionen-Euro-Einkauf schiesst im ersten Spiel voll daneben



Bild: AP/DPA

In der neuen Spielzeit soll für Königsblau alles besser werden. Oder?

Erst am Freitag war der 24-jährige Benito Raman von Fortuna Düsseldorf zum FC Schalke 04 für knapp 13 Millionen Euro gewechselt. Der Stürmer erhält im Team vom neuen Schalker Trainer David Wagner einen Vertrag bis zum Sommer 2024.

Raman war mit zehn Treffern und sechs Torvorlagen in der vergangenen Saison einer der Top-Scorer der Düsseldorfer. Beim ersten Testspiel gegen den Regionalligisten RW Oberhausen konnte Raman also direkt mal beweisen, was er so drauf hat.

Und Raman sorgte in der 44. Spielminute direkt für höhnisches Gelächter bei den Oberhausen-Fans: Video: YouTube/Best of Worse of

Den gut getimten Ball von Rabbi Matondo hätte Raman eigentlich nur noch reinschieben müssen, und setzte den Ball dennoch fünf Meter vor dem leeren Tor daneben. Leidgeplagte Schalke-Fans dürften sich da fragen: Kann Raman Schalke 04 wirklich aus der Krise schiessen?

Zur Erinnerung: In der vergangenen Saison hatte der Revierclub lediglich Tabellenplatz 14 belegt – bis kurz vor Saisonschluss musste man im Revier um den Verbleib in der Bundesliga bangen.

Raman ist dennoch zuversichtlich, dass er Schalke in der neuen Saison helfen kann: Der «WAZ» sagte Raman: «Es war ein bisschen schwierig, ich bin erst seit ein paar Tagen hier. Besser so etwas passiert mir jetzt in der Vorbereitung als später in der Saison. Ich habe noch fünf Wochen Zeit, um mich mit meiner neuen Mannschaft auf die Spielzeit vorzubereiten.»

Und der 24-jährige Belgier meint: «Meine Art zu spielen, passt perfekt hierhin.» Spötter würden meinen, dass hätte Raman mit diesem Fehlschuss gegen Oberhausen auch direkt bewiesen.

Immerhin: Am Sonntagabend gewann Schalke dann schlussendlich 3:1 gegen Oberhausen. Auch wenn Raman keinen Treffer erzielte.

(pb)

