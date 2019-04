Sport

Fussball

Thun siegt in Luzern und steht erstmals seit 1955 (!) wieder im Cupfinal



Bild: KEYSTONE

Thun siegt in Luzern und steht erstmals seit 1955 (!) wieder im Cupfinal

Der FC Thun steht zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte im Cupfinal. Die Berner Oberländer setzten sich in einem hart umkämpften Spiel und etwas Glück auswärts gegen den FC Luzern nach einem späten Treffer von Roy Gelmi 1:0 durch.

Das Tor

Roy Gelmi schiesst den FC Thun in den Cupfinal. Der Defensivspieler trifft in der 80. Minute nach einem Fehler von Luzern-Goalie David Zibung – und, wie genaues Hinschauen zeigt, nach einer Offside-Position eines Mitspielers.

In der Entstehung des Treffers spielt Dennis Salanovic (der weisse in der Mitte) den Ball zu Dejan Sorgic nach vorne. Sorgic legt danach für Torschütze Gelmi auf.

bild: srf

Das Spiel

Luzern stand nach einer ausgeglichenen ersten halben Stunde dem Führungstor wesentlich näher. Blessing Eleke verfehlte das Tor nur knapp (54.) und mit der Einwechslung von Pascal Schürpf erhöhte das Heimteam den Druck noch einmal. Ein Treffer gelang dem Team von Thomas Häberli aber nicht mehr, auch wenn es in der fünfminütigen Nachspielzeit mit aller Macht den Ausgleich suchte. Klare Torchancen erspielte sich der FCL aber nicht mehr, so dass eine weitere Heimniederlage resultierte. Luzern ist in der Super League das schwächste Heimteam.

Die Reaktionen

«Es ist mir wirklich egal, ob das Tor korrekt war oder nicht», sagt Thun-Trainer Marc Schneider im SRF über den goldenen Treffer. «Luzern ist ein schwieriger Gegner für uns. Es war deshalb ein schwieriges Spiel heute. Ich freue mich sehr für die Spieler und für die Fans.»

Bild: KEYSTONE

«Wir sprachen vor dem Spiel davon, dass Thun letztmals 1955 im Cupfinal stand. Wir sagten uns, dass wir vielleicht eine einzige Chance im Leben erhalten, um dieses Ziel zu erreichen», verrät Thuns Verteidiger Stefan Glarner. Er selber verpasst diese Chance jedoch, weil er verwarnt wurde und im Final gesperrt ist. «Das ist bitter. Aber nun spielt ein anderer für mich und dann holen wir diesen Kübel!»

«Um wirklich Geschichte zu schreiben, fehlt aber noch ein Spiel.»

«Dass es vielleicht Offside war, damit können wir uns nichts kaufen jetzt«, meint Luzerns Trainer Thomas Häberli, «das gehört zum Fussball. Wir müssen beeinflussen, was wir beeinflussen können. Wir waren vor dem Tor zu hektisch, da müssen wir besser werden. Fussball ist manchmal hart, wir müssen das akzeptieren. Wir müssen unsere Chancen besser nutzen. Wenn du im Halbfinal bist und so dominant spielst, dann hoffst du natürlich auf mehr. Das Glück war auch nicht auf unserer Seite.»

Das Telegramm

Luzern - Thun 0:1 (0:0)

12'094 Zuschauer. - SR Jaccottet.

Tor: 80. Gelmi (Sorgic) 0:1.

Luzern: Zibung; Kakabadse, Lucas, Cirkovic, Sidler; Voca, Ndenge (62. Custodio); Vargas, Schneuwly (87. Demjasaj), Rodriguez (58. Schürpf); Eleke.

Thun: Faivre; Glarner, Rodrigues, Sutter, Joss (39. Salanovic); Gelmi; Ferreira, Karlen, Stillhart, Spielmann (70. Tosetti); Sorgic.

Bemerkungen: Luzern ohne Schulz, Schwegler (beide gesperrt), Juric, Knezevic und Schmid (alle verletzt). Thun ohne Da Silva, Kablan (beide gesperrt), Hediger und Ruberto (beide verletzt). 38. Joss verletzt ausgeschieden. Verwarnungen: 56. Ndenge (Foul), 71. Rodrigues (Foul), 85. Glarner (Foul/im Cupfinal gesperrt), 90. Cirkovic (Foul), 93. Sidler (Foul). (sda)

Der Finalgegner

Der zweite Halbfinal steht am Donnerstag auf dem Programm: Im Letzigrundstadion fordert der FC Zürich den formstarken FC Basel heraus. (ram)

Das war der Liveticker:

Ticker: 23.04.2019 Luzern–Thun

Die 30 am wenigsten verkauften Autos der Schweiz Südkoreas Problem mit versteckten Kameras auf dem WC Das könnte dich auch interessieren: Die Neue meines Ex ist ein Baby mit Balkanslang und Billig-Mini Link zum Artikel Das? Das ist nur die wohl umfangreichste Schatzkarte aller bisherigen Zeiten Link zum Artikel 8 Dinge, die jeden Schweizer aus der Fassung bringen. Garantiert! Link zum Artikel «Sorry, ich muss heute noch fahren» – aus dem Leben eines Rollstuhlfahrers Link zum Artikel

Abonniere unseren Newsletter