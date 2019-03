Sport

Fussball

Bundesliga: Zuber und Mehmedi treffen



Bundesliga, 26. Runde Schalke – Leipzig 0:1 (0:1) Stuttgart – Hoffenheim 1:1 (0:1) Augsburg – Hannover 3:1 (0:1) Wolfsburg – Düsseldorf 5:2 (1:1) Hertha Berlin – Dortmund 18.30 Uhr

Bild: EPA/EPA

Zuber trifft gegen Ex-Klub Hoffenheim – Mehmedi beschenkt sich am 28. Geburtstag selbst

Das musst du gesehen haben

Schalke – Leipzig 0:1

Schalke kommt auch unter dem neuen Trainer Huub Stevens nicht vom Fleck und verliert das sechste Pflichtspiel in Folge. Gegen RB Leizpig setzt es für die «Königsblauen» eine ärgerliche 0:1-Niederlage ab. Einziger Torschütze des Nachmittags ist Timo Werner in der 14. Minute. Breel Embolo fällt bei verbesserten Schalkern durch seine Einsatz- und Laufbereitschaft auf, kämpft am Ende aber glücklos. Bei Leipzig sitzt Yvon Mvogo nur auf der Bank.

Stuttgart – Hoffenheim 1:1

Der VfB Stuttgart feiert im Abstiegskampf ein weiteres kleines Erfolgserlebnis. Gegen 1899 Hoffenheim kommen die Schwaben trotz mässiger Leistung zu einem 1:1-Unentschieden. Andrej Kramaric bringt die Gäste kurz vor der Pause hochverdient mit 1:0 in Führung, entgegen dem Spielverlauf gleicht Hoffenheim-Leihe Steven Zuber in der 66. Minute für den VfB aus. Für den Schweizer Nati-Spieler war es das fünfte Saisontor, er hat in vier der letzten fünf Spielen getroffen.

Augsburg – Hannover 3:1

Der FC Augsburg im Tor feiert einen wichtigen 3:1-Sieg gegen Hannover 96 im Abstiegskampf. Nach einer ungenügenden Faustabwehr von Torhüter Gregor Kobel gerät das Heimteam zwar früh in Rückstand, Sergio Cordova, Jonathan Schmid und André Hahn sorgen mit ihren Toren nach der Pause aber noch für deutliche Verhältnisse. Damit liegt Augsburg nun schon fünf Punkte vor dem Relegationsplatz, Hannover taumelt dagegen dem Abstieg entgegen.

Wolfsburg – Düsseldorf 5:2

Der VfL Wolfsburg rehabilitiert sich mit einem 5:2-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf für die 0:6-Pleite gegen Bayern München vom letzten Wochenende. Das Team des auf Saisonende zurücktretenden Trainers Bruno Labbadia schafft nach einem 0:1-Rückstand dank Toren von Admir Mehmedi, Robin Knoche und einem Hattrick von Wout Weghorst die grosse Wende und meldet damit weiter Ansprüche an einem Europacup-Platz an. Für Mehmedi war es an seinem 28. Geburtstag bereits der sechste Saisontreffer.

Die Telegramme

Schalke - Leipzig 0:1 (0:1)

59'913 Zuschauer.

Tor: 14. Werner 0:1.

Bemerkungen: Schalke mit Embolo. Leipzig ohne Mvogo (Ersatz).

Stuttgart - Hoffenheim (1:1)

56'743 Zuschauer.

Tore: 42. Kramaric 0:1. 66. Zuber 1:1.

Bemerkungen: Stuttgart mit Zuber (bis 86.).

Augsburg - Hannover 3:1 (0:1)

28'136 Zuschauer.

Tore: 8. Weydandt 0:1. 65. Cordova 1:1. 79. Schmid 2:1. 86. Hahn 3:1.

Bemerkungen: Augsburg mit Kobel. Hannover ohne Schwegler (verletzt).

Wolfsburg - Düsseldorf 5:2 (1:1)

25'350 Zuschauer.

Tore: 30. Ayhan 0:1. 34. Mehmedi 1:1. 54. Weghorst 2:1. 57. Knoche 3:1. 59. Weghorst 4:1. 65. Raman 4:2. 88. Weghorst 5:2.

Bemerkungen: Wolfsburg mit Mehmedi (bis 80.) und Steffen (ab 80.).

Die Tabelle

bild: screenshot srf

