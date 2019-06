«Koller zu keinem Zeitpunkt freigestellt» – die 10 wichtigsten Aussagen der FCB-Bosse

Nach turbulenten Tagen mit dem Rücktritt von Marco Streller als Sportchef will FCB-Präsident Bernhard Burgener nichts von einer Krise wissen. Der Basel-Boss gesteht aber ein, dass er und der Klub in den letzten Tagen Fehler gemacht haben.

Der FC Basel hatte nach den Wirrungen um Trainer Marcel Koller und den zurückgetretenen Sportchef Marco Streller zu einer Pressekonferenz eingeladen. Eigentlich wollte Präsident Bernhard Burgener am Tag des ersten Trainings nach der Sommerpause vor allem voraus blicken, doch am Ende mussten die Führungsetage des einstigen Serienmeisters vor allem zu den turbulenten letzten Tagen Stellung nehmen. Das sagten die FCB-Bosse ...

«Ich erwarte von unserer sportlichen Leitung, dass man potenzielle Trainerkandidaten in der Hinterhand hat, falls uns der Trainer weggekauft werden sollte. Das ist bei anderen Klubs immer wieder vorgekommen. So viel zur Diskussion unsererseits mit anderen Trainerkandidaten. Dass wir nicht kommuniziert haben, hat einen klaren Grund: Wir hatten keinen Grund. Marcel Koller hat einen bestehenden Vertrag und daran hat sich nichts geändert.»

«Wir wissen, dass ein SMS an ein Medium gegangen ist. Und wir wissen, dass dieses SMS bei diesem Medium nach elf Minuten veröffentlicht wurde. Streller hat mir kurz danach geschrieben, er verstehe das nicht. Er hatte die SMS an einige wenige Spieler verschickt. Dass die Medien das veröffentlichen, dafür habe ich absolutes Verständnis. Das müssen wir aufarbeiten, da haben wir ein Problem, wenn solche Interna nach aussen dringen.»