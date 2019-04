Sport

Fussball: So steht es in die Top-Ligen Europas kurz vor Saisonende



Bild: AP/AP

Hochspannung in Fussball-Europa! Welche Klubs noch träumen dürfen – und wer zittern muss

Die Meisterschaften in den europäischen Topligen und der Schweizer Super League neigen sich dem Ende entgegen. Einige Entscheidungen sind bereits gefallen, doch vielerorts herrscht noch immer Hochspannung im Kampf um Titel, Königsklasse und Abstieg.

Schweiz

⤵️ Abstieg

In der Super League ist YB sechs Runden vor dem Saisonende längst Meister und der FC Basel mit 16 Punkten Vorsprung auf das Drittplatzierte Thun wohl nicht mehr vom Champions-League-Platz zu verdrängen. Der Kampf um den Abstieg spitzt sich aber immer mehr zu.

Schlusslicht GC hat zwar bereits neun Punkte Rückstand auf Xamax und den Barrage-Platz, am kommenden Samstag steigt aber in Neuenburg das letzte Direktduell. Für den Rekordmeister nach fünf Unentschieden und 15 sieglosen Spielen in Serie die letzte Chance, die Wende einzuläuten.

tabelle: weltfussball

Spannend bleibt's auch um den Barrageplatz: Zwischen Lugano auf Rang 4 und und Xamax auf Rang 9 liegen nur fünf Punkte. Mehr als die halbe Liga ist derzeit in den Abstiegskampf verwickelt. Mit GC und dem FCZ könnten gar beide Zürcher Traditionsvereine gleichzeitig absteigen.

Die nächste Runde:

⤴️ Aufstieg

Nach dem 3:2-Sieg beim FC Winterthur ist Servette der direkte Aufstieg wohl nicht mehr zu nehmen. Aber wer schafft es in die Barrage? Lausanne, das im Herbst ins neue Stadion zieht und den Aufstieg deshalb unbedingt will, hat im Duell mit Aarau momentan die besseren Karten. Fünf Punkte beträgt der Vorsprung auf die formstarken Aarauer, das letzte Direktduell steht aber noch an.

tabelle: Weltfussball

Deutschland

️🏆 Titel

Seit dem 5:0-Kantersieg im Direktduell hat Bayern München im Bundesliga-Titelkampf die Nase vorn. Der Vorsprung beträgt vier Runden vor Schluss allerdings nur ein Punkt, wobei die Bayern mit +50 zu +36 das klar bessere Torverhältnis haben.

tabelle: weltfussball

Einen Ausrutscher darf sich sich keiner der beiden Titelaspiranten leisten, mögliche Stolpersteine gibt es genug: Die Bayern spielen noch gegen die Abstiegskandidaten Nürnberg und Hannover sowie gegen Leipzig und Frankurft, die noch um die Champions-League-Plätze kämpfen. Für Dortmund steht noch das prestigeträchtige Revierderby gegen Schalke sowie Duelle mit Bremen, Düsseldorf und Gladbach an.

Das Restprogramm: bild: twitter

🆑 Champions League

Vier Klubs kämpfen um den vierten Champions-League-Platz hinter Bayern, Dortmund und Leipzig. Im Moment scheint Eintracht Frankfurt die besten Karten zu haben, doch die Halbfinal-Qualifikation in der Europa League raubt viele Kräfte. Von den vier Anwärtern überzeugte zuletzt nur Hoffenheim auf ganzer Linie.

tabelle: weltfussball

⤵️ Abstieg

Mit Schalke, Stuttgart, Nürnberg und Hannover stecken noch vier Teams im Abstiegssumpf. Zwei müssen runter, einer in die Relegation und nur einer wird sich retten können. Grotesk: Im sportlichen Überlebenskampf überbieten sich die vier Rivalen in Sachen Unfähigkeit gegenseitig. Jeder patzt und zwar ständig.

Tabelle: weltfussball

Stuttgart blamiert sich mit 0:6 gegen Augsburg und feuert zum zweiten Mal in dieser Saison den Trainer. Nur wenig besser macht es Schalke und geht zuhause gegen Hoffenheim mit 2:5 unter. «Retter» Huub Stevens wirkt schon ziemlich konsterniert, doch zum Glück ist die Konkurrenz aus Nürnberg und Hannover noch miserabler.

Hochspannung verspricht der letzte Spieltag: Dann kommt's zum grossen Zitterduell zwischen Stuttgart und Schalke.

Das Restprogramm:

⤴️ Aufstieg

Der 1. FC Köln (0:3 bei Dynamo Dresden), der Hamburger SV (1:1 gegen Aue) und Urs Fischers Union Berlin (1:1 bei Greuther Fürth) haben am Wochenende gepatzt und das Aufstiegsrennen damit wieder spannend gemacht. Köln wird den Vorsprung wohl nicht mehr verspielen, der HSV muss nach fünf sieglosen Spielen aber wieder zittern.

Nach dem DFB-Pokal-Halbfinal von heute Abend gegen RB Leipzig hat der einstige Bundesliga-Dino die sofortige Rückkehr ins Oberhaus aber in den eigenen Händen. Die Hanseaten könnten bei den Gastspielen bei Union Berlin am kommenden Wochenende und in Paderborn in drei Wochen alles klar machen.

tabelle: weltfussball

England

️🏆 Titel

Das Titelrennen in der Premier League zwischen Liverpool und Manchester City zieht nicht nur England, sondern die ganze Fussball-Welt in seinen Bann. Die grosse Frage: Holt Liverpool tatsächlich den ersten Meistertitel seit 1990? Im Moment liegt das Team von Jürgen Klopp zwei Punkte vor den «Citizens» aus Manchester, allerdings hat man noch ein Spiel mehr auf Konto. Mit einem Sieg im Stadtderby gegen die United könnten die «Skyblues» morgen Abend wieder an den «Reds» vorbeiziehen.

tabelle: weltfussball

Das Duell der beiden Erzrivalen könne bereits die Vorentscheidung im Titelkampf bringen, denn wirkliche Brocken warten danach weder auf ManCity noch auf Liverpool. Ein Vorteil für die «Reds» könnten die zwei Heimspiele werden, allerdings ist das Gastspiel bei Newcastle überaus brisant. Bei den «Magpies» sitzt nämlich Liverpool-Legende Rafael Benitez auf dem Trainerstuhl.

Das Restprogramm: bild: twitter

🆑 Champions League

Hinter den beiden Titelaspiranten kämpft der Rest der «Big 6» um die verbleibenden zwei Champions-League-Plätze. Wobei kämpfen vielleicht das falsche Wort ist, denn über Ostern patzten gleich alle vier Anwärter: Tottenham verlor gegen ManCity, ManUnited gegen Everton, Arsenal gegen Crystal Palace und Chelsea kam gegen Burnley nicht über ein 2:2 hinaus.

Ja will denn niemand in die Königsklasse? Das schwierigste Restprogramm mit dem Derby gegen ManCity und dem Direktduell gegen Chelsea hat ManUnited, dafür ist man als einziges Team nicht mehr europäisch vertreten und hat so keine Doppelbelastung.

tabelle: weltfussball

⤵️ Abstieg

Mit Fulham und Huddersfield stehen die ersten beiden Absteiger bereits fest? Schlechte Karten hat auch Cardiff City: Mit einem Spiel mehr auf dem Konto beträgt der Rückstand auf Brighton & Hove Albion drei Punkte. Die «Seagulls» müssen allerdings noch Tottenham, Newcastle, Arsenal und ManCity ran.

tabelle: weltfussball

⤴️ Aufstieg

Aus der Championship steigen nur zwei Teams direkt in die Premier League auf, den dritten Platz machen vier Teams in Playoffs untereinander aus. Norwich City mit Timm Klose ist so gut wie aufgestiegen, dahinter kämpfen Sheffield United und Leeds mit Ex-Lugano-Flügel Ezgjan Alioski Rang 2. Auch der Kampf um die Playoff-Plätze ist hochspannend. Zwei Runden vor Schluss haben noch fünf Teams Chancen auf Rang 6.

tabelle: weltfussball

Italien

🆑 Champions League

Juventus Turin hat sich am Wochenende doch noch den achten Scudetto in Serie gesichert, ab sofort konzentriert sich in der Serie A alles auf den Kampf um die Champions-League-Plätze. Napoli wird es wohl in die Königsklasse schaffen, dahinter ist das Rennen ganz eng. Inter ist auf gutem Weg und auch Atalanta Bergamo mit Remo Freuler hat mit dem 2:1-Sieg in Neapel Ansprüche angemeldet.

Etwas aus dem Tritt geraten ist dagegen die AC Milan, aus den letzten sechs Spielen resultierte lediglich ein Sieg für das Team von Ricardo Rodriguez. Noch sind aber fünf Runden zu spielen und alles scheint derzeit möglich.

Abstieg

Chievo Verona ist bereits abgestiegen und für Frosinone sieht es ebenfalls ziemlich düster aus. Gut möglich, dass es daneben auch einen Schweizer erwischen wird: Blerim Dzemaili mit Bologna, Valon Behrami mit Udinese und Dimitri Oberlin mit Empoli sind fünf Runden vor Schluss allesamt akut gefährdet. Am schlechtesten steht's derzeit um Empoli, in fünf Runden kann aber noch viel passieren.

tabelle: weltfussball

Spanien

🆑 Champions League

Barcelona hat die Titelverteidigung so gut wie in der Tasche, dahinter werden Atlético und Real Madrid die Champions League erreichen. Um den vierten Platz in der Königsklasse gibt's allerdings ein kleines Gerangel. Der Madrider Vorortklub Getafe hält sich auch fünf Runden vor Schluss bestens im Rennen: Momentan liegen die «Azulones» dank ihrer destruktiven Spielweise zwei Punkte vor Valencia und Sevilla. Noch stehen aber Duelle gegen Real Madrid und Barcelona an.

Unter Umständen könnte aber sogar Rang 5 für die Champions League reichen. Wenn Barcelona die Champions League oder Valencia die Europa League gewinnt, könnten in der nächsten Saison fünf Team aus Spanien in der Königsklasse dabei sein. Mehr als fünf geht allerdings nicht.

tabelle: weltfussball

Frankreich

🆑 Champions League

Wie in der Serie A steht auch in der Ligue 1 der Meister bereits fest. Natürlich ist es wieder Paris Saint-Germain. Dahinter spitzt sich das Rennen um die Champions-League-Ränge zu. Lille ist fünf Runden vor Schluss auf gutem Weg, dahinter kämpfen Lyon, St-Etienne, Marseille und Montpellier um den dritten Fixplatz.

tabelle: Weltfussball

