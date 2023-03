Gianni Infantino als FIFA-Präsident wiedergewählt

Wenig überraschend wird der FIFA-Präsident bis 2027 Gianni Infantino heissen. Der 52-jährige Walliser wurde beim 73. FIFA-Kongress in Ruanda wiedergewählt. Infantino war der einzige Kandidat für das Amt.

Gianni Infantino amtet seit 2016 als FIFA-Präsident. Bild: keystone

Damit startet Infantino in seine zweite Amtszeit. Das Führungsgremium, dem Infantino vorsitzt, entschied im Dezember, dass Infantino bis 2031 als Präsident bleiben könnte, falls er in vier Jahren erneut wiedergewählt würde. Dies liegt daran, dass er 2016 in einer ausserordentlichen Wahl als Nachfolger Blatters bestimmt wurde und es damit keine vollständige Amtszeit war.

Auch der Schweizerische Fussballverband (SFV) gab seine Stimme Infantino. SFV-Präsident Dominique Blanc lobte die «positive Entwicklung» der FIFA unter Infantino. Als konkrete Verbesserungen nannte Blanc in einem Interview mit dem «Blick» unter anderem die Entwicklung des Frauenfussballs, die Unterstützung der einzelnen Verbände während der Corona-Pandemie sowie die technologische Entwicklung.

Gegenstimmen gab es nur wenige. Eine davon kam vom norwegischen Verband, dessen Chefin Lise Klaveness im Vorfeld klarstellte, dass sie Infantino nicht wählen würden. Klaveness kritisierte die mangelnde Transparenz und Umsetzung der Menschenrechtsrichtlinien. Der norwegische Verband brachte zudem einen Vorstoss auf die Kongress-Agenda, in dem er unter anderem forderte, die Gastarbeiter in Katar angemessen zu entlöhnen. Auch Dänemark und Deutschland entzogen Infantino im Vorfeld der Wahl ihre Unterstützung.

