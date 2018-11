Sport

Fussball

Nations League: Türkei verliert und steigt ab



Nations League A3: Italien – Portugal 20.45 Uhr B2: Türkei – Schweden 0:1 (0:0) C1: Albanien – Schottland 20.45 Uhr

C4: Serbien – Montenegro 2:1 (2:0)

C4: Rumänien – Litauen 20.45 Uhr D3: Malta – Kosovo 0:5 (0:1)

D3: Aserbaidschan – Färöer 2:0 (2:0)

Türkei steigt nach Niederlage gegen Schweden ab – Kosovo und Serbien vor Aufstieg

League B

Nach der verpassten WM-Qualifikation muss die Türkei den nächsten Rückschlag hinnehmen. Durch eine 0:1-Niederlage gegen Schweden steigt die Mannschaft von Trainer Mircea Lucescu in der Nations League in die Liga C ab.

Captain Andreas Granqvist markierte per Penalty in der 71. Minute den Siegtreffer für die Gäste, die im Hexenkessel von Konya am auch Glück hatten. Denn vor dem Elfmeter hatten die Türken durch Hakan Calhanoglu und Yunus Malli beste Chancen vergeben.

Schweden wendet durch seinen ersten Sieg nicht nur den Sturz in die Drittklassigkeit ab, sondern kann am Dienstag vor eigenem Publikum durch einen Sieg gegen Leader Russland (7 Punkte) sogar noch den Aufstieg in die A-Division perfekt machen.

Türkei - Schweden 0:1 (0:0)

SR Kovacs (ROU).

Tor: 71. Granqvist (Foulpenalty) 0:1.

Die Tabelle: bild: screenshot srf

League C

Serbien hat in der Nations League die Weichen auf Aufstieg gestellt. Mit einem 2:1-Heimerfolg über Montenegro stehen die Serben kurz vor dem Sieg in der Gruppe C4. Gewinnt Rumänien heute Abend nicht gegen Litauen, darf bereits gefeiert werden.

Durch einen Doppelschlag von Adem Ljajic (30.) und Aleksandar Mitrovic (32.) zogen die Serben früh mit 2:0 davon. In der 38. Minute verpasste Mitrovic mit einem zu lässig verschossenen Penalty die Vorentscheidung. So kamen die Montenegriner nach dem Seitenwechsel durch Stefan Mugosa (70.) heran. Torhüter Predrag Rajkovic rettete den Serben mit zwei Glanzparaden aber den Sieg.

Serbien - Montenegro 2:1 (2:0)

Belgrad. - SR Mallenco (ESP).

Tore: 30. Ljajic 1:0. 32. Mitrovic 2:0. 70. Mugosa 2:1.

Bemerkung: 38. Mitrovic schiesst Foulpenalty über das Tor.

Die Tabelle: bild: screenshot srf

League D

Eine Liga tiefer liebäugelt auch der Kosovo mit dem Aufstieg. Nach einem klaren Sieg gegen Malta reicht dem Team von Bernard Challandes im letzten Gruppenspiel gegen Aserbaidschan ein Unentschieden für den Gruppensieg.

Die Tore beim 5:0-Sieg erzielten Vedat Muriqi, Donis Avdijaj mit einem Doppelpack, Benjamin Kololli vom FC Zürich und Milot Rashica von Werder Bremen.

Malta - Kosovo 0:5 (0:1)

Ta'Qali. - SR Frankowski (POL).

Tore: 15. Muriqi 0:1. 70. Kololli 0:2. 78. Avdijaj 0:3. 80. Avdijaj 0:4. 86. Rashica 0:5.

Bemerkung: Kosovo mit Kololli, Kryeziu (beide Zürich) und ab 83. mit Demhasaj (Luzern), ohne Mirlind Kryeziu (Zürich) und Voca (Luzern/beide Ersatz).

Die Tabelle: bild: screenshot srf

(pre/sda)

So sehen Fussball-Legenden als Lego-Figuren aus

