Lewandowski zieht bei Bayern-Sieg mit Fischer gleich – Schalke erlebt das nächste Debakel

Prinz im Unglück

Der weltbekannte Prinz Charles von England geriet 1988 in Klosters in eine Lawine. Er kam mit dem Schreck und einem Schock davon, doch sein befreundeter Begleiter starb dabei. Das Unglück hatte einschneidende Folgen.

Die Netflix-Serie «The Crown» stellt es als eine Schlüsselszene im Leben des Fürsten von Wales dar, in Episode 9 in der Season 4 mit dem Titel «Avalanche – Lawine». Dabei erinnert heute in Klosters, am Ort des Geschehens, nichts mehr an das Unglück.

10. März 1988. Nach vier Tagen bedecktem Himmel und 50 Zentimeter Neuschnee scheint endlich wieder die Sonne. Tags zuvor hat in Klosters die königliche Familie aus England rund 80 Fotografen aus England, Deutschland, Frankreich und der Schweiz auf …