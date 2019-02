Sport

Fussball

Fussball: Die wichtigsten Tore aus den Topligen Europas



Top-Ligen am Sonntag England:

Leicester – ManUnited 0:1 (0:1)

ManCity – Arsenal 17.30 Uhr Deutschland:

Augsburg – Mainz 3:0* (2:0)

Stuttgart – Freiburg 18.00 Uhr Italien:

Ferrara – Torino 0:0

Genoa – Sassuolo 1:1 (1:1)

Udinese – Fiorentina 1:1 (0:0)

Inter Mailand – Bologna 18.00 Uhr

Roma – Milan 20.30 Uhr Spanien:

Betis Sevilla – Atlético 16.15 Uhr

Real Madrid – Alaves 20.45 Uhr​ Frankreich:

Lyon – Paris St-Germain 21.00 Uhr​

Bild: AP/AP

ManUnited bleibt dank Rashford an Chelsea dran – Behrami und Edimilson treffen

England

Leicester – ManUnited 0:1

Ole Gunnar Solskjaer feiert in seinem zehnten Spiel als ManUnited-Chefcoach seinen neunten Sieg. Seine «Red Devils» gewinnen bei Leicester City dank eines Treffers von Marcus Rashford mit 1:0.

Der englische Nationalstürmer bleibt in der 9. Minute nach einem Zuckerlob von Paul Pogba eiskalt. Der französische Weltmeister war in den acht Meisterschaftspartien unter Solskjaer berits an elf Toren (6 Treffer, 5 Assists) direkt beteiligt. Die United verkürzt damit den Rückstand auf Chelsea, das auf Champions-League-Rang 4 liegt, auf zwei Punkte.

Leicester - Manchester United 0:1 (0:1)

Tor: 9. Rashford 0:1.

Die Tabellenspitze: bild: srf

Deutschland

Augsburg – Mainz 3:0*

Italien

Udinese – Fiorentina 1:1

Beim 1:1 zwischen Udinese und Fiorentina schiessen zwei Schweizer die Tore. Zehn Minuten nach der Pause schliesst Valon Behrami einen Konter zum 1:0 für das Heimteam ab. Es ist sein zweiter Saisontreffer. Zum ersten Mal in der laufenden Spielzeit trifft nochmals 10 Minuten später Edimilson Fernandes. Der Schweizer Nationalspieler fasst sich aus rund 20 Metern ein Herz und trifft flach zum 1:1-Ausgleich.

Udinese - Fiorentina 1:1 (0:0)

15'000 Zuschauer.

Tore: 56. Larsen 1:0. 65. Fernandes 1:1.

Bemerkungen: Udinese mit Behrami. Fiorentina mit Fernandes.

Die Tabellenspitze: bild: srf

Europas Rekordmeister im Fussball

Fussballtalente So protzt Barcelonas 15-jähriger Xavi von morgen auf Instagram Link zum Artikel Sie waren vor 10 Jahren unsere grössten Hoffnungen – das wurde aus ihnen Link zum Artikel 15 Wunderkinder des Weltfussballs und was aus ihnen geworden ist Link zum Artikel Woher der FC Basel seine Talente holt und wie er auch Spätgeborenen ihre Chance gibt Link zum Artikel Der erste Schritt zum Fussball-Profi: So wählen die Topklubs die jüngsten Talente aus Link zum Artikel Diese 30 Sturm-Talente musst du 2018 auf dem Radar haben – auch zwei Schweizer sind dabei Link zum Artikel Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter