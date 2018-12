Sport

Fussball

Borussia Dortmund siegt im 177. Revierderby auf Schalke



Bundesliga, 14. Runde Leverkusen – Augsburg 1:0 Bayern München – Nürnberg 3:0 Schalke 04 – Borussia Dortmund 1:2 Freiburg – Leipzig 3:0 Wolfsburg – Hoffenheim 2:2 Hertha BSC – Frankfurt 18.30

Bild: AP

Das 177. Revierderby geht auf Schalke an Dortmund – Bayern siegt locker

Borussia Dortmund bleibt auch nach dem Revierderby in der Bundesliga ungeschlagen. Die Mannschaft des Schweizer Trainers Lucien Favre setzte sich in der 14. Runde bei Schalke mit 2:1 durch.

FC Schalke 04 – Borussia Dortmund 1:2

Lucien Favre hat sein erstes Revierderby gewonnen. Schon in der 7. Minute gelang Thomas Delaney das 1:0. Schalke glich aber nach einer guten Stunde durch einen von Daniel Caligiuri verwandelten Penalty aus. Der Elfmeter-Entschied des Schiedsrichters war schwer nachzuvollziehen. Ein Foul war nicht zu erkennen. Dortmund sicherte sich den verdienten Sieg aber doch noch: Der junge Engländer Jadon Sancho traf in der 74. Minute.

FC Bayern München – 1. FC Nürnberg 3:0

Bayern München kam daheim gegen Nürnberg zu einem problemlosen 3:0-Sieg und setzte sich damit zumindest vorübergehend auf Platz 2. Robert Lewandowski sorgte mit zwei Toren schon vor der Pause für die Vorentscheidung. Franck Ribéry gelang in der 56. Minute mit seinem ersten Bundesliga-Tor der Saison das 3:0.

VfL Wolfsburg – TSG Hoffenheim 1899 2:2

Der VfL Wolfsburg musste seine Miniserie von zwei Siegen mit einem 2:2 zuhause gegen Hoffenheim reissen lassen. Der vorzüglich spielende Admir Mehmedi musste sich nach 66 Minuten angeschlagen auswechseln lassen. Der Schweizer Nationalstürmer durfte das Tor zur zeitweiligen 2:1-Führung nach 31 Minuten zu einem schönen Teil für sich reklamieren. Er gab den die Hoffenheimer Abwehr aushebelnden Pass auf den Torschützen Daniel Ginczek, indem er den Ball aus der Laufrichtung mit dem Aussenrist in den Strafraum schob.

SC Freiburg – RB Leipzig 3:0

Einen schwarzen Tag erwischte der vor diesem Spieltag vor Bayern klassierte RB Leipzig. Er unterlag in Freiburg mit 0:3. Nils Petersen brachte Freiburg mit seinem Treffer in der 12. Minute schon früh in eine gute Position für den vierten Saisonsieg.

Bayer 04 Leverkusen – FC Augsburg 1:0

Die Tabelle

Die Telegramme

Schalke - Borussia Dortmund 1:2 (0:1)

Tore: 7. Delaney 0:1. 61. Caligiuri (Foulpenalty) 1:1. 74. Sancho 1:2. - Bemerkungen: Schalke ohne Embolo (verletzt). Borussia Dortmund mit Bürki und Akanji.

Bayern München - Nürnberg 2:0 (2:0)

75'000 Zuschauer. - Tore: 9. Lewandowski 1:0. 27. Lewandowski 2:0. 57. Ribéry 3:0.

Wolfsburg - Hoffenheim 2:2 (2:1)

Tore: 4. Belfodil 0:1. 29. Bicakcic (Eigentor) 1:1. 32. Ginczek (Mehmedi) 2:1. 73. Kramaric 2:2. - Bemerkungen: Wolfsburg bis 66. mit Mehmedi, ab 85. mit Steffen. Hoffenheim bis 59. mit Zuber, ohne Kobel (Ersatz).

Bayer Leverkusen - Augsburg 1:0 (0:0)

Tor: 75. Baumgartlinger 1:0.

Freiburg - Leipzig 3:0 (2:0)

Tore: 12. Petersen 1:0. 45. Waldschmidt (Foulpenalty) 2:0. 52. Frantz 3:0. - Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (nicht im Aufgebot). (sda)

