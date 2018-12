Sport

Fussball

Marktwert-Steigerung: Die grossen Shooting Stars dieser Saison



Bild: EPA

Die Shooting Stars der Saison – so sind ihre Marktwerte in drei Monaten explodiert

Weihnachten nähert sich in grossen Schritten, bald ist die Hälfte der Saison in den europäischen Fussball-Ligen vorbei. Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen, dachte sich das International Centre for Sports Studies CIES mit Sitz in Neuenburg und untersuchte die Marktwert-Entwicklungen in den Top-5-Ligen Europas.

Seit 2013 ermittelt das CIES jährlich mittels statistischer Analysen und Variablen wie Alter, Position, Vertragsdauer, Form die aktuellen Marktwerte aller Spieler. Die grösste Steigerung zwischen Saisonbeginn (Stichtag ist der 1. September) und dem 1. Dezember hat Jadon Sancho hingelegt: Sein Marktwert explodierte förmlich: von 9,7 Millionen Euro um 78,2 Millionen auf 87,9 Millionen Euro.

New @CIES_Football Weekly Post presents big-5 league players whose transfer value has increased the most during the last trimester: @Sanchooo10 tops the table! +€7⃣8⃣million +8⃣0⃣6⃣% Top 20s at https://t.co/QDP6ufRK3A pic.twitter.com/ZnVv4KOHuP — CIES Football Obs (@CIES_Football) 10. Dezember 2018

Der 18-jährige Engländer wechselte im Sommer 2017 für 7,84 Millionen Euro vom Nachwuchs von Manchester City zu Borussia Dortmund und startete in dieser Saison so richtig durch. In 21 Spielen für den BVB hat der dreifache englische Nationalspieler sechs Tore und zehn Assists erzielt. Zuletzt schoss er den Siegtreffer im prestigeträchtigen Revierderby gegen Schalke.

Kein Wunder, wird Sancho bereits von Barcelona, Juventus Turin und Paris St-Germain gejagt. Der BVB hat das Flügel-Juwel zwar als unverkäuflich taxiert, aber auch in Dortmund weiss man, wie das Geschäft funktioniert. Immerhin wird der Bundesliga-Leader mit dem Engländer dereinst einen saftigen Gewinn einstreichen.

Bild: EPA

Auf Rang 2 des Rankings liegt João Cancelo von Juventus Turin mit einer Marktwert-Zunahme von 46,4 Millionen Euro. Der 24-jährige Portugiese kam in diesem Sommer von Sevilla als Lichtsteiner-Ersatz und erkämpfte sich beim italienischen Serienmeister sofort den Stammplatz auf der rechten Abwehrseite. Auf dem dritten Platz finden wir den Schotten Andrew Robertson vom FC Liverpool. Erstaunlich ist auch, wie die Topcracks Kylian Mbappé, Sadio Mané und Bernanrdo Silva ihre schon immensen Marktwerte nochmals deutlich nach oben schrauben konnten.

Absolute Marktwert-Zunahme in Millionen Euro: bild: cies

Noch interessanter als die Betrachtung des absoluten Marktwerts wird es allerdings, wenn man sich nur die relative Steigerung des Marktwerts anschaut – also die prozentuale Steigerung in den letzten drei Monaten. Auch dort ist Jadon Sancho mit einer Steigerung von 806 Prozent klar der Branchenleader.

Hinter dem jungen Engländer folgt mit Dortmunds Marco Reus ein Überraschungskandidat, der seinen wegen häufigen Verletzungen zuvor tiefen Marktwert markant (plus 411 Prozent) steigern konnte. Mit Jacob Bruun Larsen (plus 258 Prozent) taucht in den Top 4 ein weiterer Spieler von Lucien Favres Überflieger-Mannschaft auf. Ansonsten ist die Liste gespickt mit jungen Fussballern, die man für die Zukunft im Auge behalten sollte.

Relative Marktwert-Zunahme in Millionen Euro: bild: cies

Neben den nackten Zahlen zeigt das Ranking aber vor allem eines: Wie schnelllebig das Fussball-Geschäft geworden ist. Macht ein junges Talent ein paar gute Spiele in Serie, wird es sofort hochgejubelt. Umgekehrt verschwindet der Shooting Star auch schnell wieder von der Bühne, wenn die Formkurve für eine längere Zeit nach unten zeigt. Beispiele wie Martin Ödegaard, Emre Mor oder auch der zwischenzeitliche Absturz von Renato Sanches sollten der Branche eigentlich eine Warnung sein.

Das sind die 36 teuersten Fussball-Transfers der Welt

Abonniere unseren Newsletter