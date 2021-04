Sport

Fussball

Inter macht Schritt Richtung Titel +++ Schalke feiert 2. Saisonsieg



Bild: keystone

Inter macht den nächsten Schritt Richtung Titel +++ Schalke feiert 2. Saisonsieg

Bundesliga

Schalke – Augsburg 1:0

Bereits in der 4. Minute profitierte Suat Serdar an seinem 24. Geburtstag von einem Fehler von Augsburgs Keeper Rafal Gikiewicz, der einen Querpass nicht festhalten konnte und den Ball vor die Füsse des Torschützen fallen liess.

Es blieb der einzige Treffer in einem Spiel mit wenigen Torchancen. Augsburgs beste Gelegenheiten zum Ausgleich vergaben der Schweizer Internationale Ruben Vargas (56.) und Marco Richter, dessen Fallrückzieher Schalkes Torhüter Ralf Fährmann eine Viertelstunde vor Schluss spektakulär parierte.

Dimitrios Grammozis gelang damit das, was vor ihm nur Christian Gross gelungen war: ein Sieg als Schalke Trainer in dieser Saison. Im zweiten Spiel unter Grammozis' Vorgänger schlug Schalke zuhause Hoffenheim 4:0. Es blieb das rare Highlight in der kurzen Amtszeit von Gross.

Schalke - Augsburg 1:0 (1:0)

Tor: 4. Serdar 1:0.

Bemerkung: Augsburg bis 74. mit Vargas.

Tabelle:

Premier League

Tottenham – Manchester United, 17.30 Uhr

Bericht folgt nach Spielende.

Tabelle:

Serie A

Inter – Cagliari 1:0

Inter Mailand macht in der 30. Runde der Serie A den nächsten Schritt in Richtung ersten Meistertitel seit 2010. Die Mailänder schlagen das abstiegsgefährdete Cagliari zuhause 1:0.

Damit kam Inter zum elften Sieg in Folge und ist weiterhin elf Punkte vor Milan klassiert. Letztmals gab Inter am 23. Januar beim Unentschieden gegen Udinese Punkte ab; dies war das letzte Spiel der Vorrunde gewesen.

Die Entscheidung führte für einmal nicht das Sturmduo Romelu Lukaku und Lautaro Martinez herbei, sondern Defensivspieler Matteo Darmian. Der 31-jährige, frühere Junior von Stadtrivale Milan traf nach Vorarbeit des eingewechselten Achraf Hakimi nach 77 Minuten.

Inter Mailand - Cagliari 1:0 (0:0)

Tor: 77. Darmian 1:0.

Juventus – Genoa 3:1

Spielbericht folgt.

Juventus Turin - Genoa 3:1 (2:0)

Tore: 5. Kulusevski 1:0. 22. Morata 2:0. 49. Scamacca 2:1. 70. McKennie 3:1.

Bemerkung: Genoa mit Behrami (bis 46.).

Primera Division

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Sie waren «Golden Boys»: Zum besten Talent der Welt gekürt Chefsache: Keine Fussball-Fans im Büro, bitte! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter