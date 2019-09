Sport

Fussball

Barça-Youngster Alex Collado erzielt nach Doppeltunnel das Tor des Jahres



Erst der Doppeltunnel, dann die Hacke – Barça-Youngster erzielt das Tor des Jahres

Die zweite Mannschaft des FC Barcelona spielt in der «Segunda Division B», der dritthöchsten Liga Spaniens. Dass sich ein Blick dorthin lohnt, hat am Wochenende der 20-jährige Alex Collado gezeigt. In der 60. Minute eingewechselt, sorgt der Spanier in der 89. Minute für das 2:0 und das grosse Highlight der Partie gegen die Reserven von Levante.

Der zentrale Mittelfeldspieler wird auf den Aussen angespielt und dribbelt sich mittels Tunnel am ersten Gegner Nacho Ruiz vorbei. Auch als er von drei Gegenspielern umgeben ist, behält er die Ruhe und lupft den Ball mit Effet an seinem Widersacher vorbei und dem bemitleidenswerten Nacho Ruiz erneut durch die Beine. Weil alles so glatt funktioniert hat, schliesst Colado sein Solo mit der Hacke ab – einfach nur herrlich! (zap)

