Julio Enciso (Nummer 20) jubelt über seinen Siegtreffer gegen Chelsea. Bild: keystone

Brighton-Hammer verschlimmert Chelsea-Krise +++ Spurs verlieren ebenfalls

Seit nunmehr sechs Spielen wartet Chelsea auf einen Sieg, daran ändert sich auch gegen Brighton nichts. Auch Tottenham verliert trotz Führung, während Newcastle am formstarken Aston Villa scheitert.

Premier League

Chelsea – Brighton 1:2

Seit über einem Monat wartet Chelsea auf einen Sieg, daran änderte sich auch in der Partie gegen Brighton nichts. Zwar ging das Team von Interimstrainer Frank Lampard, der den entlassenen Graham Potter ersetzt hatte, noch in Führung, doch resultierte am Ende dennoch eine 1:2-Niederlage gegen Brighton. Die Tore erzielten Conor Gallagher für Chelsea, sowie Danny Welbeck und Julio Enciso für die Gäste. Der 19-jährige Paraguayanar fasste sich in der 69. Minute ein Herz und hämmerte den Ball aus rund 25 Metern in den Winkel.

Damit ist Chelsea nun seit sechs Spielen ohne Erfolg und bleibt in der unteren Tabellenhälfte der Premier League hängen. Brighton hingegen darf sich gar Hoffnungen auf die internationalen Wettbewerbe machen. Bei zwei Spielen weniger beträgt der Rückstand auf Tottenham nur noch vier Punkte.

Gallaghers Führungstreffer. Video: streamja

Schöner geht es kaum: Enciso schiesst Brighton zum Sieg. Video: streamja

Chelsea - Brighton & Hove Albion 1:2 (1:1).

Tore: 13. Gallagher 1:0. 42. Welbeck 1:1. 69. Enciso 1:2.

Bemerkungen: Chelsea mit Zakaria (bis 74.).

Aston Villa – Newcastle 3:0

Aston Villa setzte seine Siegesserie auch gegen den Drittplatzierten aus Newcastle fort. Das Team von Unai Emery gewann zu Hause souverän 3:0 und sicherte sich damit zum fünften Mal in Folge drei Punkte. Die Tore erzielten Jacob Ramsey in der 11. Minute sowie Ollie Watkins, der in der zweiten Halbzeit doppelt traf.

Seit der Spanier Emery, der zuvor Villarreal trainierte, das Team aus Birmingham im November 2022 übernommen hat, gehört dieses zu den besten der Premier League. Durch den Sieg gegen die «Magpies» um Fabian Schär, der nach einem Foul die Gelbe Karte sah, verteidigt Aston Villa den sechsten Platz.

Watkins erzielt sein erstes von zwei Toren. Video: streamja

Aston Villa - Newcastle United 3:0 (1:0).

Tore: 11. Ramsey 1:0. 64. Watkins 2:0. 83. Watkins 3:0.

Bemerkungen: Newcastle mit Schär (verwarnt).

Tottenham – Bournemouth 2:2

Mit Tottenham liess auch ein zweiter Kandidat für die Champions-League-Plätze wichtige Punkte liegen. Die Tottenham Hotspur kassierten gegen Bournemouth in der Nachspielzeit das Tor zum 2:3 durch Dango Ouattara. Erst in der 88. Minute hatte Arnaut Danjuma den Ausgleich erzielt. Zuvor bestimmten die Spurs zwar die Partie und gingen durch Heung-min Son auch in Führung, doch lauerte Bournemouth immer wieder auf Konter. So gelang vor der Pause der Ausgleich durch Matias Viña, bevor Dominic Solanke das 2:1 für die Gäste erzielte. Auch Ouattaras Siegtreffer erfolgte nach einem schnellen Gegenstoss.

Danjuma trifft zum 2:2. Video: streamja

Ouattara bringt die späte Entscheidung. Video: streamja

Serie A

Bologna – Milan 1:1

Spielbericht folgt.

Bologna - AC Milan 1:1 (1:1).

Tore: 1. Sansone 1:0. 40. Pobega 1:1.

Bemerkungen: Bologna mit Aebischer (bis 73.).