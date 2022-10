Maccabi Haifa schiesst die «alte Dame» noch tiefer in die Krise. Bild: keystone

Juve blamiert sich gegen Haifa +++ ManCity lässt gegen Kopenhagen Punkte liegen

Juventus Turin ist nach der 2:0 Niederlage gegen Maccabi Haifa in der Champions League schon fast ausgeschieden. ManCity vergibt gegen Kopenhagen den Sieg.

Gruppe E

Milan – Chelsea 21:00 Uhr

Spielbericht folgt.

Zagreb – Salzburg 21:00 Uhr

Spielbericht folgt.

Gruppe F

Donetsk – Real 21:00 Uhr

Spielbericht folgt.

Celtic – Leipzig 21:00 Uhr

Spielbericht folgt.

Gruppe G

Kopenhagen – ManCity

In der Gruppe F hatte der Favorit Mühe. Nach dem lockeren 5:0-Heimerfolg resultierte für Manchester City, bei dem der Schweizer Manuel Akanji durchspielte, auswärts gegen Kopenhagen bloss ein 0:0. In einer ereignisreichen ersten Halbzeit wurde City ein Treffer wegen eines vorangegangenen Handspiels aberkannt, Riyad Mahrez scheiterte vom Elfmeterpunkt an Kopenhagen-Goalie Kamil Grabara und Sergio Gomez sah nach einer Notbremse die Rote Karte, weshalb die Engländer ab der 30. Minute in Unterzahl agierten.

Kopenhagen – ManCity 0:0 (0:0).

SR Dias (POR)

Tore: keine

Bemerkungen: 25. Mahrez (ManCity) vergibt Penalty. 33. Rote Karte für Gomez (ManCity).





Dortmund – Sevilla 21:00 Uhr

Spielbericht folgt.

Gruppe H

PSG – Benfica 21:00 Uhr

Spielbericht folgt.

Haifa – Juventus 2:0

In der Gruppe H hat Juventus Turin in der vierten Runde der Champions League die dritte Niederlage kassiert - und das gegen Aussenseiter Maccabi Haifa. Eine Woche nach dem 3:1-Heimsieg gegen denselben Gegner verloren die Italiener beim israelischen Meister mit 0:2. Beide Tore erzielte Omer Atzili, in der 7. Minute per Hinterkopf respektive Rücken und in der 42. Minute mit seinem linken Fuss. Juve, das auch in der Meisterschaft nicht auf Touren kommt (13 Punkte aus 9 Spielen), blieb über das ganze Spiel blass und erspielte sich kaum Torchancen.

Maccabi Haifa - Juventus Turin 2:0 (2:0).

SR Lahoz (ESP).

Tore: 7. Atzili 1:0. 42. Atzili 2:0.