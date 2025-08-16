HSV kommt im Pokal mit einem blauen Auge davon – Loosli rettet Bochum

Mehr «Sport»

Premier League

DFB-Pokal

Pirmasens – HSV 1:2 n.V.

Der Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV (mit dem Schweizer Miro Muheim) verhinderte gegen den Fünftligisten FK Pirmasens mit dem 2:1 nach Verlängerung nur knapp eine Blamage.

Muheim (rechts) ist beim HSV gesetzt. Bild: www.imago-images.de

Der kurz zuvor eingewechselte portugiesische Verteidiger Guilherme Ramos glich in der 92. Minute für den HSV zum 1:1 aus. In der Verlängerung war Ransford Königsdörffer nach Vorlage des starken Muheim für den HSV erfolgreich. Die Hamburger bestreiten am nächsten Wochenende in Mönchengladbach ihr erstes Spiel in der 1. Bundesliga seit über sieben Jahren.

BFC Dynamo – Bochum 1:3 n.V.

Ein spätes Tor des Schweizer Verteidigers Noah Loosli rettete Bochum in die Verlängerung. Der VfL setzte sich schliesslich mit 3:1 gegen den Viertligisten Berliner FC Dynamo durch.

Loosli (in weiss) trifft zum 1:1. Bild: www.imago-images.de

Der in den ersten zwei Meisterschaftsrunden nicht eingesetzte Loosli kam über die gesamten 120 Minuten zum Einsatz. In der 86. Minute drückte der ehemalige Grasshopper den Ball zum 1:1 über die Torlinie und erzielte damit seinen ersten Treffer für die Bochumer, bei denen er seit dem Sommer 2023 unter Vertrag steht.

Primera Division

Ligue 1

(ram/sda)