Premier League
DFB-Pokal
Pirmasens – HSV 1:2 n.V.
Der Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV (mit dem Schweizer Miro Muheim) verhinderte gegen den Fünftligisten FK Pirmasens mit dem 2:1 nach Verlängerung nur knapp eine Blamage.
Muheim (rechts) ist beim HSV gesetzt.Bild: www.imago-images.de
Der kurz zuvor eingewechselte portugiesische Verteidiger Guilherme Ramos glich in der 92. Minute für den HSV zum 1:1 aus. In der Verlängerung war Ransford Königsdörffer nach Vorlage des starken Muheim für den HSV erfolgreich. Die Hamburger bestreiten am nächsten Wochenende in Mönchengladbach ihr erstes Spiel in der 1. Bundesliga seit über sieben Jahren.
BFC Dynamo – Bochum 1:3 n.V.
Ein spätes Tor des Schweizer Verteidigers Noah Loosli rettete Bochum in die Verlängerung. Der VfL setzte sich schliesslich mit 3:1 gegen den Viertligisten Berliner FC Dynamo durch.
Loosli (in weiss) trifft zum 1:1.Bild: www.imago-images.de
Der in den ersten zwei Meisterschaftsrunden nicht eingesetzte Loosli kam über die gesamten 120 Minuten zum Einsatz. In der 86. Minute drückte der ehemalige Grasshopper den Ball zum 1:1 über die Torlinie und erzielte damit seinen ersten Treffer für die Bochumer, bei denen er seit dem Sommer 2023 unter Vertrag steht.
(ram/sda)
Riad statt München: Dass Kingsley Coman im besten Fussballalter nach Saudi-Arabien wechseln wird, hatten zum Beginn dieses Sommers weder der Spieler noch der FC Bayern erwartet. Der deutsche Rekordmeister plante weiter mit dem Franzosen, der selbst schon seinen Verbleib angekündigt hatte. Dass der Klub Al-Nassr (wo noch Comans Medizincheck aussteht) jedoch mit einem hohen Gehalt lockte, sorgte bei dem 29-Jährigen für ein Umdenken – und ist nicht das einzige Beispiel für die neue Strategie, den die finanziell stark vom Staat unterstützte saudische Liga mittlerweile verfolgt.