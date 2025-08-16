sonnig26°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

HSV kommt im DFB-Pokal mit einem blauen Auge davon, Loosli rettet Bochum

HSV kommt im Pokal mit einem blauen Auge davon – Loosli rettet Bochum

16.08.2025, 16:1116.08.2025, 16:11
Mehr «Sport»
Inhaltsverzeichnis
Premier LeagueDFB-PokalPrimera DivisionLigue 1

Premier League

DFB-Pokal

Pirmasens – HSV 1:2 n.V.

Der Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV (mit dem Schweizer Miro Muheim) verhinderte gegen den Fünftligisten FK Pirmasens mit dem 2:1 nach Verlängerung nur knapp eine Blamage.

Miro Muheim Hamburger SV im Zweikampf mit Luca Eichhorn FK 03 Pirmasens, FK 03 Pirmasens vs Hamburger SV, Fussball, DFB Pokal, 1. Runde, Saison 2025/2026, 16.08.2025 FK 03 Pirmasens vs Hamburger SV, F ...
Muheim (rechts) ist beim HSV gesetzt.Bild: www.imago-images.de

Der kurz zuvor eingewechselte portugiesische Verteidiger Guilherme Ramos glich in der 92. Minute für den HSV zum 1:1 aus. In der Verlängerung war Ransford Königsdörffer nach Vorlage des starken Muheim für den HSV erfolgreich. Die Hamburger bestreiten am nächsten Wochenende in Mönchengladbach ihr erstes Spiel in der 1. Bundesliga seit über sieben Jahren.

BFC Dynamo – Bochum 1:3 n.V.

Ein spätes Tor des Schweizer Verteidigers Noah Loosli rettete Bochum in die Verlängerung. Der VfL setzte sich schliesslich mit 3:1 gegen den Viertligisten Berliner FC Dynamo durch.

16.08.2025, xlakx, Fussball DFB Pokal 1.Runde, BFC Dynamo Berlin - VfL Bochum v.l. Noah Loosli VfL Bochum, Jubel ueber das Tor DFL/DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENCES an ...
Loosli (in weiss) trifft zum 1:1.Bild: www.imago-images.de

Der in den ersten zwei Meisterschaftsrunden nicht eingesetzte Loosli kam über die gesamten 120 Minuten zum Einsatz. In der 86. Minute drückte der ehemalige Grasshopper den Ball zum 1:1 über die Torlinie und erzielte damit seinen ersten Treffer für die Bochumer, bei denen er seit dem Sommer 2023 unter Vertrag steht.

Primera Division

Im königlichen Stolz gekränkt – nun lastet besonders auf Mbappé und Alonso viel Druck

Ligue 1

(ram/sda)

Wie viel verdienen Ronaldo, Kobel und Co.? Schätze den Jahreslohn dieser Fussball-Stars
Mehr Fussball:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
7 faszinierende Tiere, die ausgestorben sind
1 / 10
7 faszinierende Tiere, die ausgestorben sind

Wir befinden uns momentan im grössten Massensterben der letzten 10 Millionen Jahre. Alleine in den vergangenen 500 Jahren sind Hunderte von einzigartigen Tieren auf der ganzen Welt, wie der berüchtigte Dodo-Vogel, verschwunden.
quelle: public domain
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wohnungsmangel: Studierende in den Niederlanden campen mitten in Bahnhof
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Entwürfe für neue Schweizer Banknoten sind da – welche gefallen dir am besten?
2
Hitze in der Schweiz? Darüber kann man hier bei 51 Grad nur lachen
3
Diese Stadt verbannt ab jetzt Abgasschleudern von der Strasse
4
Selenskyj reist am Montag in die USA +++ Auch Merz hat mit Trump telefoniert
5
Mexikanische Ureinwohnerin gewinnt Ultramarathon in Sandalen – das hat gute Gründe
Meistkommentiert
1
Kingsley Coman wechselt zu Ronaldo-Klub +++ Winterthur holt Luxemburger als Lüthi-Ersatz
2
Bundesrat wirbt für Abschaffung des Eigenmietwerts: Das Wichtigste in 4 Punkten
3
«Damit gefährdet Rösti Versorgungssicherheit»: Scharfe Kritik an Bundesrat nach AKW-Wende
4
So reagiert die Welt auf das Treffen zwischen Trump und Putin
5
Schweizer Flug-Fieber pulverisiert den nächsten Rekord
Meistgeteilt
1
Schweiz lehnt Westjordanland-Siedlungen ab ++ Trump will Journalisten in Gaza
2
Wie es für Elon Musk mit seinem gehypten Tesla-Restaurant läuft
3
Chabbey triumphiert zuhause +++ Chiesa schiesst Liverpool zum Last-Minute-Auftaktsieg
4
Dieser gigantische Holz-Muni wird garantiert DAS Fotosujet des ESAF
5
Mann vergiftet sich mit Natriumbromid – weil ChatGPT ihm das als Salzersatz anpries
Die Saudis haben ihre Strategie geändert – immer mehr junge Spieler wechseln in die Wüste
Weniger Altstars, mehr Talente: Saudi-Arabien will seinen Fussball-Ligen mehr Prestige verschaffen. Dafür setzen die Klubs auf eine neue Strategie.
Riad statt München: Dass Kingsley Coman im besten Fussballalter nach Saudi-Arabien wechseln wird, hatten zum Beginn dieses Sommers weder der Spieler noch der FC Bayern erwartet. Der deutsche Rekordmeister plante weiter mit dem Franzosen, der selbst schon seinen Verbleib angekündigt hatte. Dass der Klub Al-Nassr (wo noch Comans Medizincheck aussteht) jedoch mit einem hohen Gehalt lockte, sorgte bei dem 29-Jährigen für ein Umdenken – und ist nicht das einzige Beispiel für die neue Strategie, den die finanziell stark vom Staat unterstützte saudische Liga mittlerweile verfolgt.
Zur Story