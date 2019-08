Sport

Fussball

Bundesliga: Bayern München kantert Mainz nach Rückstand nieder



Bundesliga, 3. Runde Bayern München – Mainz 6:1 (2:1) Leverkusen – Hoffenheim 0:0 Schalke – Hertha 3:0 (1:0) Freiburg – Köln 1:2 (1:0) Wolfsburg – Paderborn 1:1 (0:1) Union Berlin – Dortmund 18.30 Uhr

Bild: EPA

Bayern schenkt Mainz ein halbes Dutzend ein – Schalke siegt dank zwei Eigentoren

Bayern München feiert beim Heimdebüt von Philippe Coutinho und Ivan Perisic einen Kantersieg und setzt sich gegen Mainz mit 6:1 durch. Schalke holt beim 3:0 gegen Hertha Berlin den ersten Saisonsieg.

Bayern – Mainz 6:1

Bayern München fährt am 3. Bundesliga-Spieltag den zweiten Sieg ein. Mit Neuzugang Philippe Coutinho in der Startaufstellung gerät der Titelverteidigung gegen Mainz aber schon in der 6. Minute in Rückstand. Der Ex-FCB-Stürmer Jean-Paul Boëtius schliesst einen Konter mustergültig per Kopf ab.

Die Bayern brauchen zwar eine halbe Stunde, bis sie auf Betriebstemperatur kommen, doch dann schlagen sie gnadenlos zurück. Bemjamin Pavard gleicht zum 1:1 aus und David Alaba bringt den deutschen Rekordmeister mit einem Traumfreistoss noch vor der Pause in Führung. Ivan Perisic, Kingsley Coman, Robert Lewandowski mit seinem 6. Saisontor und Alphonso Davies sorgen schliesslich für sehr klare Verhältnisse.

Leverkusen – Hoffenheim 0:0

Bayer Leverkusen und 1899 Hoffenheim trennen sich torlos, obwohl das Heimteam die klar bessere Mannschaft ist. Das Heimteam bringt aus 19 (!) Eckbällen und mehreren Topchancen keine Treffer zustande und lässt damit erstmals in dieser Saison Punkte liegen. Bei den Gästen fehlt Steven Zuber wegen einer Fussprellung.

Bild: EPA

Schalke – Hertha 3:0

Schalke 0:4 feiert dank zwei Eigentoren den ersten Sieg der neuen Saison. Herthas Niklas Stark vor der Pause und Karim Rekik nach Wiederbeginn treffen ins eigene Netz. Kurz vor Ende erzielt Aussenverteidiger Jonjoe Kelly dann noch das 3:0 für das klar bessere Heimteam.

Freiburg – Köln 1:2

Köln holt den ersten Sieg der Saison – ein spätes Tor entschied die Partie bei den bislang zwei Mal siegreichen Freiburgern. Zunächst hat der «FC» aber Pech. Der vermeintliche Führungstreffer in der 37. Minute wird durch den VAR aberkannt, im Gegenzug trifft Rafael Czichos zum 1:0 für Freiburg ins eigene Tor. Dank Anthony Modeste, der in der 52. Minute den Ausgleich erzielt, und Ellyes Skhiris Last-Minute-Siegtreffer dreht Köln die Partie noch.

Wolfsburg – Paderborn 1:1

Der VfL Wolfsburg hat sich um den erfolgreichsten Saisonstart der Vereinsgeschichte gebracht. Trotz grossem Chancenplus verpasst das Team von Trainer Oliver Glasner den dritten Sieg im dritten Spiel. Nach der frühen Paderborn-Führung durch Cauly Oliveira-Souza spielen nur noch die «Wölfe», mehr als der 1:1-Ausgleich Josip Brekalo liegt aber nicht mehr drin. Admir Mehmedi wird bei Wolfsburg in der 55. Minute und hat beim Treffer eine Minute später bereits seine Füsse im Spiel, Kevin Mbabu sitzt 90 Minuten auf der Bank.

Die Telegramme

Bayern München - Mainz 6:1 (2:1)

75'000 Zuschauer.

Tore: 6. Boëtius 0:1. 36. Pavard 1:1. 45. Alaba 2:1. 56. Perisic 3:1. 64. Coman 4:1. 78. Lewandowski 5:1. 80. Davies 6:1.

Bemerkung: Mainz mit Edimilson.

Bayer Leverkusen - Hoffenheim 0:0

26'506 Zuschauer.

Bemerkung: Hoffenheim ohne Zuber (verletzt).

Wolfsburg - Paderborn 1:1 (0:1)

23'750 Zuschauer.

Tore: 12. Oliveira-Souza 0:1. 56. Brekalo 1:1.

Bemerkung: Wolfsburg ab 55. mit Mehmedi, ohne Mbabu und Steffen (beide Ersatz).

Freiburg - 1. FC Köln 1:2 (1:0)

24'000 Zuschauer.

Tore: 40. Czichos (Eigentor) 1:0. 52. Modeste 1:1. 92. Skhiri 1:2.

Schalke - Hertha Berlin 3:0 (1:0)

58'875 Zuschauer.

Tore: 38. Stark (Eigentor) 1:0. 48. Rekik (Eigentor) 2:0. 85. Kenny 3:0

Die Tabelle

Abonniere unseren Newsletter