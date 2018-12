Alle Tore und Highlights der internationalen Topligen

Sport

Top-Ligen am Sonntag England:

Chelsea – Fulham 2:0 (1:0)

Arsenal – Tottenham 4:2 (1:2)

Liverpool – Everton 17:15 Uhr

Italien:

Milan – Parma 2:1 (0:0)

Frosinone – Cagliari 1:1 (1:0)

Sassuolo – Udinese 0:0

Torino – Genua 2:1 (2:1)

Chievo – Lazio 18 Uhr

Roma – Inter 20:30 Uhr

Deutschland :

RB Leipzig – Mönchengladbach 2:0 (2:0)

Frankfurt – Wolfsburg 18 Uhr

Spanien:

Betis – Real Sociedad 1:0 (1:0)

Girona – Atl. Madrid 1:0* (1:0)

Barcelona – Villarreal 18:30 Uhr

Alaves – Sevilla 20:45 Uhr

Frankreich:

Bordeaux – PSG 21 Uhr



Arsenal dreht verrücktes 6-Tore-Derby gegen Tottenham ++ Leipzig schlägt Gladbach

England

Arsenal – Tottenham 4:2

Arsenal ist zumindest vorübergehend wieder die Nummer 1 im Norden Londons. Die «Gunners» gewinnen in der 14. Runde zuhause das spektakuläre Derby gegen Tottenham Hotspur nach einem 1:2-Rückstand 4:2.

Mit drei Toren innerhalb von 20 Minuten drehte Arsenal Mitte der zweiten Halbzeit die Partie im Emirates Stadium. Pierre-Emerick Aubameyang mit seinem zweiten Tor, der eingewechselte Alexandre Lacazette – auch er mit einem Weitschuss – und der Uruguayer Lucas Torreira sorgten mit ihren Treffern für die spektakuläre und verdiente Wende. Arsenal war nach der Pause das klar bessere Team.

Das Londoner Derby bot Rasse, Klasse, Tempo und Spektakel: sechs Tore, zwei Penaltys, einige harte Tacklings, Emotionen, sieben Verwarnungen und eine Gelb-Rote Karte gegen Tottenhams Verteidiger Jan Vertonghen kurz vor Schluss. Auch Granit Xhaka, der als Arsenal-Captain auflief, wurde verwarnt.

Nicht zum Einsatz kam Stephan Lichtsteiner, der Auslöser einer Rudelbildung war, als er nach dem 1:1 die jubelnden Tottenham-Spieler provozierte.

Tottenham war nach zwei schnellen Toren in der 30. und 34. Minute zwischenzeitlich in Front gelegen, schaffte es aber nicht, den ersten Sieg beim Erzrivalen seit acht Jahren zu feiern. In der Tabelle überholte Arsenal die Spurs, die beiden Vereine aus dem Norden Londons liegen mit je 30 Punkten auf den Rängen 4 und 5.

Arsenal - Tottenham Hotspur 4:2 (1:2)

Tore: 10. Aubameyang (Foulpenalty) 1:0. 30. Dier 1:1. 33. Kane (Foulpenalty) 1:2. 56. Aubameyang 2:2. 74. Lacazette 3:2. 77. Torreira 4:2. -

Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka, ohne Lichtsteiner (Ersatz). 85. Gelb-Rote Harte gegen Vertonghen (Tottenham).

Chelsea – Fulham 2:0

Nach zwei sieglosen Spielen findet Chelsea dank dem Erfolg gegen Schlusslicht Fulham zumindest vorübergehend zurück aufs Podest. Die Blues siegen im Derby mit 2:0.

Keine vier Minuten benötigte der Spanier Pedro, um Chelsea im Duell der beiden Westlondoner Vereine in Führung zu schiessen. Nach Vorarbeit von Ngolo Kanté erzielte der frühere Barcelona-Spieler den 1000. Treffer von Chelsea in der Premier League. Seit der Gründung der Liga 1992 haben nur Manchester United und Arsenal diese Marke ebenfalls erreicht.

Nach der Pause geriet Chelsea einige Male in Gefahr, konnte sich aber auf seinen Goalie Kepa verlassen, der zwei starke Paraden zeigte. Der eingewechselte Ruben Loftus-Cheek sicherte den Sieg in der 82. Minute. Das vom Ex-Chelsea-Coach Claudio Ranieri trainierte Fulham hat auswärts in dieser Saison nur einen von möglichen 24 Punkten geholt.

Chelsea - Fulham 2:0 (1:0)

Tore: 4. Pedro 1:0. 82. Loftus-Cheek 2:0. (sda)

Die Tabellenspitze der Premier League tabelle: srf

Italien

Milan – Parma 2:1

Nach nur einem Punkt aus den letzten beiden Spielen kehrt die AC Milan in der Serie A zum Siegen zurück. Gegen Parma gewinnt die Mannschaft von Gennaro Gattuso 2:1.

Dank Treffern von Patrick Cutrone (55.) und Franck Kessie (71.) drehten die Mailänder im San Siro die Partie in der zweiten Halbzeit. Der Ivorer traf mit einem Handspenalty zum 2:1.

Milan - Parma 2:1 (0:1)

53'275 Zuschauer. -

Tore: 49. Inglese 0:1. 55. Cutrone 1:1. 71. Kessié (Handspenalty) 2:1. -

Bemerkung: Milan mit Rodriguez.

Die Tabellenspitze der Serie A tabelle: srf

Deutschland

RB Leipzig – Mönchengladbach 2:0

Leipzig entscheidet in der 13. Runde der Bundesliga das Verfolgerduell gegen den Tabellenzweiten Mönchengladbach für sich. Timo Werner sorgt mit seiner vierten Doublette der Saison für die Differenz.

Nach 125 Sekunden schlug Werner das erste Mal zu, als er nach einem Doppelpass mit Marcel Sabitzer zum 1:0 traf, in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit schloss der deutsche Internationale einen Konter zum 2:0 ab. Wenn Werner in dieser Saison trifft, dann doppelt. Bereits gegen Hannover, Nürnberg und Hertha Berlin hatte der Stürmer zwei Tore erzielt.

Bei den Gästen aus Mönchengladbach standen die Schweizer Internationalen Yann Sommer, Nico Elvedi, Michael Lang und Denis Zakaria in der Startaufstellung, konnten aber die dritte Saisonniederlage nicht verhindern. Dank dem Sieg schloss Leipzig in der Tabelle bis auf einen Punkt zu der Borussia vom Niederrhein auf.

Die Tabellenspitze der Bundesliga: tabelle: srf

RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach 2:0 (2:0)

41'939 Zuschauer.

Tore: 3. Werner 1:0. 45. Werner 2:0. -

Bemerkung: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz), Borussia Mönchengladbach mit Sommer, Lang (bis 77.), Elvedi und Zakaria, ohne Drmic (nicht im Aufgebot).

Spanien

Girona – Atl. Madrid 1:0*

(zap/sda)

Europas Rekordmeister im Fussball

