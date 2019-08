Sport

Fussball

Champions League: Das sind die Gruppen der Saison 2019/20



Dortmund trifft auf Barcelona und Inter – die Gruppen der diesjährigen Champions League

Am Donnerstag wurden in Monaco die Gruppen für die kommenden Champions League ausgelost. Lucien Favres Dortmund mit den Schweizern Roman Bürki, Marwin Hitz und Manuel Akanji trifft in den kommenden Wochen auf Barcelona, Inter Mailand und Slavia Prag.

Titelverteidiger Liverpool mit Xherdan Shaqiri spielt wie letzte Saison gegen Napoli sowie gegen Neuling Salzburg und die Belgier von Genk.

Alle Gruppen in der Übersicht: Bild: UEFA

Haris Seferovic spielt mit Benfica Lissabon in einer Gruppe mit Zenit St. Petersburg, Lyon und RB Leipzig. Remo Freuler und Nicolas Haas treffen mit Atalanta Bergamo auf Manchester City, Schachtar Donezk und Dynamo Kiew. (abu/sda)

