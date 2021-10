Bereits während der Partie wurde Pyrotechnik abgebrannt. Bild: keystone

Wüste Szenen nach dem Derby – Zürcher Fans bewerfen sich mit Pyros



Den 15'700 Fans im Letzigrund bot sich am Samstagabend ein Spektakel. GC und FCZ trennten sich in einem spannenden Derby mit 3:3.

Was dann folgte, warf jedoch einen Schatten über das vorangegangene Fussballfest. Nach der Partie machten sich einige vermummte FCZ-Fans in Richtung der GC-Kurve und bewarfen diese mit Pyros. Aus dieser flogen einige der brennenden Fackeln wieder zurück in Richtung der FCZ-Anhänger.



Die Szenen nach dem Spiel. Video: SRF

Schlimmeres konnte durch die Sicherheitskräfte verhindert werden. Verletzungen soll es bei dem Zwischenfall keine gegeben haben. Der FC Zürich veröffentlichte am Sonntag ein Statement, in dem es die Vorfälle aufs Schärfste verurteilte. Der Klub will die Polizei zudem bei der Identifikation der Täter unterstützen. Präsident Ancillo Canepa wurde folgendermassen zitiert: «Es ist enttäuschend, dass ein faires und spannendes Derby so enden musste. Diese sogenannten Fans schaden sich, der Kurve und dem FC Zürich.»



(nih)