Juventus bleibt an der Spitzengruppe dran +++ PSG taucht bei Monaco

Das Starensemble von Paris Saint-Germain unterliegt der AS Monaco mit 0:3. Die Tore erzielen Ben Yedder zum 1:0 und 3:0 und Volland zum zwischenzeitlichen 2:0. Bei PSG kommen im Sturm Mbappé und Neymar zum Einsatz, Lionel Messi fehlte krankheitshalber. Die Hauptstädter haben damit drei der letzten fünf Partien verloren. In der Tabelle liegen sie aber immer noch komfortable 12 Punkte vor dem aktuell ersten Verfolger Rennes.

Das Playoff-Wordle zum Sonntag – welcher Hockey-Spieler wird heute gesucht?

Du bist Eishockey-Fan? Und einem kniffligen Quiz nicht abgeneigt? Dann bist du hier aber so etwas von goldrichtig!

Vom Start der Playoffs in der National League bis zum letzten Spiel der Finalserie erscheint an dieser Stelle jeden Tag ein neues Wordle. Gesucht werden Schweizer und ausländische Akteure, die in der höchsten Schweizer Eishockey-Liga gespielt haben, und deren Familienname aus fünf Buchstaben besteht.