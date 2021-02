Zu viel Frühlingssonne am Lake Tahoe – kurioses NHL-Outdoor-Game dauert einen halben Tag

Das Outdoor-Game vom Samstag in der NHL am Lake Tahoe ging mit viel Verspätung zu Ende. Über acht Stunden mussten die Colorado Avalanche und die Vegas Golden Knights nach dem ersten Drittel abwarten, bevor die Partie um 21.00 Uhr Ortszeit wieder aufgenommen werden konnte. Wegen des sonnigen Wetters am Lake Tahoe, der halb in Kalifornien, halb in Nevada liegt, bereitete das Eis lange Zeit Probleme. Die Colorado Avalanche gingen schliesslich am späten Abend mit 3:2 als Sieger des 31. …