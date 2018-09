Sport

Bundesliga: Steffen trifft erstmals für Wolfsburg



Bundesliga, 2. Runde Augsburg – Gladbach 1:1 (1:0) Frankfurt – Bremen 1:2 (0:1) Leverkusen – Wolfsburg 1:3 (1:1) Nürnberg – Mainz 1:1 (0:1) Hoffenheim – Freiburg 3:1 (0:1) Stuttgart – Bayern 18.30 Uhr

Steffen trifft erstmals für Wolfsburg – Sommer und Plea retten Gladbach einen Punkt

Im 18. Spiel schiesst Renato Steffen sein erstes Tor in der Bundesliga. Es ist der Treffer zum 3:1-Schlussresultat auswärts gegen Bayer Leverkusen. Damit grüsst Wolfsburg überraschend von der Tabellenspitze.

Augsburg – Gladbach 1:1

Borussia Mönchengladbach hat durch ein Unentschieden gegen Augsburg den zweiten Saisonsieg verpasst. Michael Gregoritsch erzielte die Führung für die Gastgeber, nachdem Borussia-Verteidiger Tony Jantschke eine Hereingabe von Philipp Max unterschätzt hatte (12.). Yann Sommer, der die Borussia danach mit vielen Paraden im Spiel hielt, war absolut chancenlos. Borussia-Trainer Dieter Hecking wechselte früh und brachte zum Beginn des zweiten Durchgangs Alassane Pléa, der in der 68. Minute den 1:1-Endstand erzielte.

Denis Zakaria wurde bei Gladbach in der 47. Minute eingewechselt, konnte aber wenig Akzente setzen, Michael Lang und Nicol Elvedi fehlten verletzten und Josip Drmic fungierte nicht im Kader.

Frankfurt – Bremen 1:2

Beinahe hätte Eintracht Frankfurt in Unterzahl einen Punkt gegen Werder Bremen gerettet. Ab der 32. Minute agierte die Eintracht, bei der Gelson Fernandes durchspielte, mit zehn Mann. Jetro Willems hatte nach einer Tätlichkeit die Rote Karte gesehen – und bis zur sechsten Minute der Nachspielzeit hielt die Eintracht das Remis. Dann aber traf Milot Rashica per Freistoss zum 2:1-Auswärtssieg.

Der erste Treffer der Partie war zunächst fälschlicherweise nicht gegeben worden, erst nach Intervention des Videoschiedsrichters war aber klar: Bremens Yuya Osako stand beim Zuspiel von Maximilian Eggestein nicht im Abseits (22.). Osako überwand Keeper Kevin Trapp, der nur einen Tag nach seiner Rückkehr zur Eintracht sofort im Tor der Gastgeber stand. Die prominenteste Nachverpflichtung der Gäste, Nuri Sahin, fehlte dagegen im Bremer Kader.

Leverkusen – Wolfsburg 1:3

Auf ein 2:0 gegen Schalke lässt der VfL Wolfsburg ein 3:1 in Leverkusen folgen. Damit sind die «Wölfe» überraschend Leader der Bundesliga. In der neuen Saison scheint nun auch Renato Steffen angekommen zu sein. Zum zweiten Mal stand der Aargauer in der Startformation. Und in der 60. Minute schoss er auch sein erstes Tor für Wolfsburg. Nach einem Steilpass des Kroaten Josip Brekalo traf Steffen von der Strafraumgrenze aus. Wenige Minuten später wurde er durch Landsmann Admir Mehmedi ersetzt.

Die ersten beiden Wolfsburger Tore fielen nach einem Eigentor von Torhüter Ramazan Özcan (36.) und durch den Niederländer Wout Weghorst (55.). Bayer Leverkusen war nach 24 Minuten durch Leon Bailey in Führung gegangen. So erstaunlich wie der Höhenflug von Wolfsburg ist der schlechte Saisonstart von Bayer Leverkusen. Der FCZ-Gegner in der Europa League hat noch keinen Punkt – und ist am Tabellenende klassiert.

Nürnberg – Mainz 1:1

Die schwarze Serie des 1. FC Nürnberg hat ein Ende: Acht Bundesliga-Spiele in Folge hatte der «Club» verloren – die letzten sieben Partien im Abstiegsjahr 2014, dazu den Auftakt in der Vorwoche bei Hertha BSC, diesmal gab es zumindest ein 1:1-Unentschieden gegen Mainz 05. Jean-Philippe Mateta hatte die Gäste nach 25 Minuten in Führung geköpft, Mikael Ishak erzielte kurz nach der Pause den Ausgleich (48.).

Hoffenheim – Freiburg 3:1

Zu einem Sieg kommt Steven Zuber mit Hoffenheim. Die «TSG» gewann das Heimspiel gegen Freiburg nach einem 0:1-Pausenrückstand 3:1. Die beide wegweisenden ersten Tore für die Hoffenheimer erzielte der Ungar Adam Szalai innerhalb von 13 Minuten, der kroatische WM-Zweite Andrej Kramaric traf in der 96. Minute ins leere Tor.

Trotz Heimsieg war es nicht nur ein guter Nachmittag für Hoffenheim. Der Champions-League-Teilnehmer verlor noch vor der Pause die Verteidiger Ermin Bicakcic und Kasim Nuhu (Ex-YB) wegen Verletzungen. Damit umfasst die Verletztenliste bei Hoffenheim bereits acht Namen.

Die Telegramme

Augsburg - Borussia Mönchengladbach 1:1 (1:0)

30'000 Zuschauer.

Tore: 13. Gregoritsch 1:0. 68. Pléa 1:1.

Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Sommer und Zakaria (ab 47.), ohne Elvedi, Lang (beide verletzt) und Drmic (nicht im Aufgebot).

Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1:3 (1:1)

26'247 Zuschauer.

Tore: 25. Bailey 1:0. 37. Özcan (Eigentor) 1:1. 55. Weghorst 1:2. 60. Steffen 1:3.

Bemerkungen: Wolfsburg mit Steffen (bis 67.) und Mehmedi (ab 67.).

Eintracht Frankfurt - Werder Bremen 1:2 (0:1)

48'300 Zuschauer.

Tore: 21. Osako 0:1. 54. Haller (Foulpenalty) 1:1. 96. Rashica 1:2.

Bemerkungen: Frankfurt mit Fernandes. 32. Rote Karte gegen Willems (Tätlichkeit). 54. Werder-Goalie Pavlenka mit Verdacht auf Hirnerschütterung ausgeschieden.

Hoffenheim - Freiburg 3:1 (0:1)

30'150 Zuschauer.

Tore: 36. Heintz 0:1. 50. Szalai 1:1. 63. Szalai 2:1. 94. Kramaric 3:1.

Bemerkungen: Hoffenheim mit Zuber, ohne Kobel (Ersatz).

Nürnberg - Mainz 1:1 (0:1)

38'500 Zuschauer.

Tore: 25. Mateta 0:1. 48. Ishak 1:1. (pre/sda)

Die Tabelle

bild: screenshot srf

Die treusten Bundesliga-Fussballer, die noch aktiv sind

